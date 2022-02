El fuerte descargo de Nicole Neumann: "Años de terapia y abuso psicológico"

Nicole Neumann publicó un descargo en sus redes sociales tras las críticas que recibió por haberse ido de vacaciones sin sus hijas.

Nicole Neuemann fue criticada durante estas últimas horas por haberse ido de viaje durante tres semanas con su pareja, José Manuel Urcera, mientras sus tres hijas Allegra, Sienna e Indiana, se quedaron en Buenos Aires con su papá. A raíz de esta polémica, la modelo publicó un descargo en sus redes sociales.

Durante todas estas semanas las nenas se quedaron con Fabián Cubero, y su actual pareja, Mica Viciconte. Mientras estaba de viaje con su novio, Nicole había publicado una historia de Instagram expresando cuánto extrañaba a sus hijas y cuántas cosas había sacrificado por ellas. Varios de sus seguidores encontraron irónico que haya dicho esto después de haberlas dejado para irse de vacaciones y la modelo se manifestó al respecto en un posteo.

“¿’Sacrificio’ y te vas tres semanas? ¿Tanto compromiso tenés?”, le escribió una seguidora. “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”, respondió Nicole.

Historia publicada por Nicole Neumann en su cuenta de Instagram.

“A veces no puedo, trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por un acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa si no tengo opción y trato de ser feliz si no puedo estar con ellas aunque quisiera. Sino sería imposible”, continuó. Tras haber recibido varios comentarios de la misma índole, publicó un segundo descargo.

“¿Qué se hace si las cosas no son como uno quiere? Si no podemos controlarlo todo... ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos? Yo solo sé ser fuerte. Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia. Mi papá me abandonó de bebé y mil cosas que jamás contaría públicamente”, declaró.

“Años de terapia y libros de autoayuda. Estafas, asedios, abuso psicológico... El letargo y machismo de la Justicia, el juicio de quien desconoce e ignora mi vida y lucha diaria... Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia no los publico, soy humana y también los paso”, añadió Neumann.

Por último, explicó que también disfruta de que sus hijas pasen tiempo con su papá y de pasar tiempo con Urcera. “Acompañar a mi pareja en sus proyectos mientas mis hijas cumplen sus días se vacaciones con su papá (así como los tuvieron antes conmigo, mismos días) es importante para mí. De vuelta en casa, a mi trabajo como hace 29 años y junto a mis hijas. La culpa es optativa, el pasado ya no está y el futuro es incierto. Sé feliz hoy”, cerró.

La respuesta de Cinthia Fernández a los dichos de Nicole Neumann

Después de que Nicole habló del “sacrificio” que hace día a día por sus hijas, Cinthia Fernández opinó que no le parecía coherente que haya dicho eso. “¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el posteo?”, publicó a través de su cuenta de Twitter. A pesar de que la modelo no le respondió de manera directa cara a cara, varios de sus seguidores consideraron que lo hizo indirectamente mediante aquel descargo.