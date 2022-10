El escandaloso llamado del papá de Tini a Rodrigo De Paul: "No da para más"

Se filtró el furioso llamado del papá de Tini a De Paul. Alejandro, padre de la cantante, se comunicó con el jugador de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel no atraviesan su mejor momento sentimental. De acuerdo a los trascendidos, el jugador de la Selección Argentina y la cantante podrían anunciar su separación después del Mundial a disputarse en Qatar y en las últimas horas se filtró un llamado que el padre de la artista le realizó al volante.

Según Luli Fernández, Rodrigo De Paul llamó a su madre Mónica para contarle el panorama de su relación con Tini y allí fue que reveló la comunicación que tuvo con Alejandro Stoessel. "Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación. Que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no da para más".

"Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", explicó Luli Fernández, quien también dio detalles de la distancia que existe entre De Paul y Tini pese a que ambos se encuentran en España.

Más allá de ubicarse a pocas horas de viaje, Luli Fernández argumentó las razones por las que Stoessel y De Paul aún no se vieron: "Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada. Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días".

Se filtró el mensaje de WhatsApp con el que Tini dejó a De Paul

"Tini le decía 'yo estoy en mi mejor momento, entiendo que vos tenés que solucionar temas familiares para después estar tranquilo'. Él estaba muy nervioso, la familia de De Paul también estaba nerviosa porque veían a los nenes, pero sentían que era un escándalo que no se podía manejar. Cuando Tini intentó dejarlo, le dijo por WhatsApp que esto se estaba complicando, De Paul le mintió al Cholo y se fue a buscarla a Miami. Que el pibe remó, remó…", aseguró Guido Záffora en Es por ahí.