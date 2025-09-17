El tenso cruce de Feinmann con un estudiante pro-Palestina.

Eduardo Feinmann volvió a tener un tenso cruce al aire con un estudiante. En esta ocasión, el contexto lejos estuvo de las tomas o el rumbo de las políticas de estado en torno a la educación pública: el eje de la discusión fue el conflicto entre Israel y Palestina en la franja de Gaza.

El altercado tuvo lugar en medio de un vivo de A24 en la Facultad de Ciencias Sociales, en medio de una "vigilia" de estudiantes universitarios en rechazo al veto de Javier Milei que los concierne. Uno de ellos portaba la bandera de Palestina, por lo que fue interpelado por Feinmann respecto a ello, lo que desató la polémica.

La discusión de Feinmann con un estudiante defensor de la causa Palestina

Primeramente, el joven explicó: "No vamos a soportar que hoy en Palestina ni en ninguna parte del mundo se intente ningunear lo que está pasando y lo que está haciendo el estado sionista y genocida de Israel". Ante esto, el conductor le espetó que veía su pensar muy cercano al de los "terroristas de Hamás" y que era "una verdadera pena". "Es el mismo discurso que le decían a los compañeros detenidos y detenidas: terroristas. No soy terrorista, yo soy un joven estudiante de acá y denuncio los genocidios que ocurren acá en Argentina y en todo el mundo. El antisionismo no es lo mismo que antisemita, soy antisionista", sostuvo el muchacho, mientras el trabajador de prensa lo pisaba acusándolo de "antisemita" y "judeofóbico".

Ante los reiterados "me das pena" que Feinmann le profirió al joven, este se defendió: "Vos me das pena, por defender hoy un genocidio, por tener las manos manchadas de sangre por un estado genocida que asesina cotidianamente a miles y miles de palestinos. (...) No podemos permitir que en pleno Siglo XXI haya un pueblo que esté siendo exterminado por el genocidio sionista".

Feinmann se mostró sumamente indignado con el estudiante.

"Dios mío, dios mío", expresó Feinmann llevándose las manos a la cara. "Este país yo creo que en ciertos sectores no tiene retorno, es tan horrible, tan horrible. Qué increíble", concluyó.