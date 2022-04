El drama personal de Mica Tinelli: "Todo lo que lloré"

Mica Tinelli decidió realizar un doloroso y sorpresivo descargo que captó la atención de las redes sociales. Cómo se encuentra la hija de Marcelo Tinelli tras haberse marchado del país para acompañar a su pareja, Lisandro López, en México.

Mica Tinelli atraviesa una situación sumamente particular. Luego de haberse mudado a México para acompañar a su pareja, Lisandro "Licha" López, la empresaria e hija de Marcelo Tinelli hizo un fuerte comentario en sus redes sociales y contó cuál es el drama personal que atraviesa.

A través de una publicación que hizo en Instagram, la mujer de 33 años, quien se desempeña como dueña de una marca de ropa propia indicó que lleva un buen tiempo de adaptación en el país azteca: "Casi dos meses de esta nueva experiencia en otro país, experiencia que me hizo pasar por todo tipo de emociones, pero que todos los días me enseña cosas nuevas y hermosas".

Pese a la distancia, Mica dejó en claro que logró seguir trabajando con su emprendimiento: "No dejé de hacer absolutamente nada de lo que venía haciendo en Buenos Aires, mi trabajo sigue intacto, mi casa, todas mis cosas…". De todas formas, aclaró: "Obviamente, no es lo mismo estando a la distancia, ¡pero para nada imposible tampoco!".

Alejada del país, Micaela Tinelli hizo una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, y curiosamente, reveló que se le hizo muy difícil poder adaptarse a una nueva vida fuera de la Argentina: "No puedo creer todas las cosas lindas que viví en dos meses, más allá de todo lo que lloré y lo que me costó...". Y añadió que siempre intenta quedarse "con las cosas positivas y lindas". "Mi familia que siempre está, Lichi, mis amigos, mis perros, mi trabajo, las personas nuevas y hermosas que conocí, y ¡más!", concluyó la hija del conductor de El Trece.

Cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli en El Trece

Según informó Pablo Montagna, Marcelo Tinelli junto a La Flia apostarían por el formato internacional All Together Now. Este show de talento creado por la BBC cuenta con la particularidad de tener a 100 personas como jurado.

En la dinámica de este programa, los participantes tendrán que mostrar su talento con la consigna dada y luego serán evaluados por el jurado. Sin embargo, lejos de contar con una devolución personalizada, el sistema de se mide a través de puntos: cada jurado que se levante de su silla cuenta como un voto positivo. Quien más votos acumule, se consagra como el mejor de esa competencia.

Aunque si bien esta es la primera opción de Marcelo Tinelli y su equipo, Montagna aseguró que también existe la posibilidad de que llegue otro formato llamado The Dancer, también de origen inglés.