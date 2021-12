El drama personal de Barbie Vélez que preocupa a Nazarena: "No exagero"

Barbie Vélez reveló el mal momento personal que vive y causó preocupación en las redes sociales. La hija de Nazarena Vélez transita un mal momento de salud tras haber llegado de luna de miel.

Barbie Vélez atraviesa una situación sumamente dramática. Tras un tiempo de ausencia en las redes sociales, la modelo y actriz decidió compartir el problema de salud que transita y generó la preocupación no sólo de las redes sociales sino también de su madre, Nazarena Vélez.

A mediados de septiembre pasado, precisamente el martes 21, Barbie se casó con Lucas Rodríguez. El civil tuvo lugar en el barrio porteño de San Telmo; mientras que la fiesta tuvo lugar en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. Luego, ambos emprendieron su viaje de "Luna de Miel" a México. Sin embargo, y por un tiempo, desapareció de las redes por problemas con Instagram, app que no le permitía subir historias, y porque decidió cerrar Twitter: “Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Estoy desaparecida porque hace bastante les conté, hace casi dos semanas, que me está andando muy mal Instagram, pero pésimamente mal…”.

Pero, ¿qué fue lo que le pasó a nivel personal? Barbie Vélez sufrió una dramática situación de salud. Así lo manifestó en Instagram: “Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar”. Esta situación generó un malestar importante en la familia de la artista y una gran preocupación en su famosa madre, Nazarena Vélez.

El triste momento que vive Barbie Vélez.

Por qué Barbie Vélez se quedó sin voz

Hasta el momento, no hay una claridad acerca de por qué Barbie Vélez se quedó sin voz. Sin embargo, existen varios motivos por los cuales una persona se puede quedar sin voz: hablar demasiado, gritar o exigir la garganta, nódulos pólipos y llagas en las cuerdas vocales.

El mal momento de Barbie Vélez en su casamiento

Barbie Vélez reveló un secreto de su boda verdaderamente curioso. Creer o reventar, no la pasó tan bien como todos pensaban. Si bien la hija de Nazarena Vélez se mostró feliz durante y después de su lujosa fiesta de casamiento, recientemente acudió a sus redes sociales para hacerles una inesperada confesión a sus seguidores, en referencia cómo se sintió en un momento de la ceremonia.

“Entré y me empecé a sentir muy mal. O sea, medio que sentí que me había bajado la presión y me dolía mucho la panza. Entonces, dije ‘bueno, no voy a mezclar comidas, ni bebidas, porque quiero disfrutar la fiesta’. Así que comí muy poquito”, comenzó su descargo la actriz y así dejó en claro que no pudo degustar todo lo que le hubiera gustado porque su estómago le jugó una mala pasada.

La fuerte confesión de Nazarena Vélez

En octubre pasado, Nazarena Vélez se refirió a su fuerte adicción a las anfetaminas, droga que consumió durante casi dos décadas, debido a las exigencias que los medios de comunicación y la industria de la publicidad y el modelaje le imponían en su día a día. “Me exigían un cuerpo flaquísimo. En mi primera publicidad me hicieron bajar 3 o 4 kilos en tres días. Y yo, que tenía menos autoestima que nadie, me tomé laxantes y diuréticos y lo hice”, sostuvo, en diálogo con A la Tarde.

“Cuando estaba haciendo What Pass en Carlos Paz me dio un preinfarto y ahí las dejé. Lo que me pasaba a diario era tener seca la boca, tener náuseas, temblaba mucho, no podía dormir, era una coctelera”, siguió Vélez y agregó: “Cuando me pasé de anfetaminas, estaba esperando a los nenes para que vengan del colegio, me tiré en la cama y no me podía levantar. La cabeza me funcionaba y el cuerpo no. Casi me muero. Para salir me apoyé mucho en mi amor hacia mis hijos. Es una lucha que vos aceptás todos los días”.