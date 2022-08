El drama de Cinthia Fernández tras la internación de su hija: "Hay que pincharla un montón"

La hija menor de la bailarina debió ser internada y ser tratada con suero. Cinthia Fernández compartió el duro momento que vive con sus seguidores.

Cinthia Fernández causó preocupación en sus seguidores de Instagram con una imagen de su hija menor internada y con una cánula en su muñeca por la que le pasaban suero. La exparticipante de Bailando por un sueño escribió un duro texto en su posteo, en alusión a cómo atravesaba ese difícil momento.

"Venía todo bárbaro hasta que terminamos así. Que desgracia che, ya les contaré. Mi bebé está bien, le están pasando suero”, escribió la bailarina en su historia de Instagram, entre emoticones de llanto y congoja por la situación que le tocó vivir en el Día del Niño. Fernández había dejado ver que disfrutaba de un buen domingo con sus hijas un tiempo antes de compartir esa publicación, lo que indica que Francesca sufrió una afección repentina.

Fernández contó que su hija sufre de un problema de crecimiento hace algunos años en LAM. "Mi hija es bajita y en el colegio la viven gastando. Tiene un problema de crecimiento y se lo tengo que hacer tratar. Es un proceso bastante doloroso. Le tengo que hacer análisis que no estoy preparada psicológicamente", enunció la expareja de Matías Defederico. Y agregó: "Sé que hay que hacerle estudios, pero yo soy un poco especial, hay que pincharla un montón. Messi lo que tenía eran problemas de crecimiento con las hormonas. Mi hija es muy sana, hermosa, bella. No lo tomé como algo dramático porque no es que tiene una enfermedad terminal".

Historia de Instagram de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández sobre el bullying que recibe su hija en la escuela

“Me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención. Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían de la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos", comenzó su descargo la panelista de Momento D.

Fernández reveló que habló con algunos padres de quienes le hacen bullying a su hija y agregó: "Pero si mi hija vuelve a llegar llorando, no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Las cosas vienen de la casa, y de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas", concluyó la celebridad con tono de hartazgo y enojo.