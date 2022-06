El Dipy le soltó la mano a Mauricio Macri y tocará en el acto de Milei: "Cambio de época"

El artista dará un show musical en el acto político del pre-candidato a presidente,

El Dipy se alejó del PRO y dejó de lado al expresidente Mauricio Macri. Como consecuencia de esto, el artista brindará un espectáculo musical en el acto de otro político con fecha, hora y lugar confirmados.

Como es común este último tiempo, El Dipy estuvo en varios canales de televisión e incluso en las redes sociales por sus fuertes comentarios en torno a la política argentina, por fuera del ámbito musical. De esta manera, el artista jugó un papel importante para despertar el interés de Mauricio Macri, con quien se mostró en varias oportunidades.

Pese a esta unión, parece que El Dipy le soltó la mano y está muy cerca de otro político. Se trata del diputado nacional de Avanza Libertad y pre-candidato a presidente para las elecciones de 2023, Javier Milei, quien encabeza un acto en la jornada de este viernes 10 de junio en las instalaciones del club El Porvenir, de la localidad de Gerli, con la presencia del cantante de cumbia.

"Señoras y señores, el día llegó. Los espero a todos", compartió en su cuenta de Instagram quien consideró que Argentina se encuentra en un "cambio de "época". El evento está pautado para las 17 horas y allí abrirá El Dipy con un show musical.

El Dipy se une al partido político de Javier Milei

Por su parte, Javier Milei brindará una charla de economía destinada al público, a los fines de afirmar su postulación a las elecciones presidenciales del próximo año. Lo acompañarán Victoria Villaruel y Ramiro Marra; también asistirá el diputado provincial de La Rioja, Martín Menem, sobrino del ex presidente Carlos Saúl Menem; el economista Carlos Maslatón; y diversos referentes de sectores allegados al legislador nacional.

El enfrentamiento entre El Dipy y Alfredo Casero

El cantante de cumbia enfureció con el actor dijo que se había "hecho famoso" por "pegarle a la señora" y lo acusó (en otros términos) de simpatizar y alejarse tanto a Juntos por el Cambio como al liberal Javier Milei. En su programa radial, El Dipy dijo que no sabía "por qué" lo atacó Casero, ya que "en ningún momento lo nombre". Además aclaró que "se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar”.

En ese contexto, el cantante afirmó que le contestó a Casero por Whatsapp. “A mi no me manda nadie, no soy como vos. Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a Juntos por el Cambio, después los odiaste. También se la mamaste a Milei, después lo defenestraste. Ponete de acuerdo, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso”, señaló.

Esta semana, El Dipy fue al programa del periodista de La Nación+ Luís Majul y dijo, entre otras cosas, "aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo"