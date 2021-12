El desgarrador relato de Eugenia Tobal: "Es muy duro el camino"

Frente a la terrible pérdida que sufrió en su vida, Eugenia Tobal se sinceró por completo sobre las emociones que la atravesaron.

Luego del arduo proceso que tuvo que atravesar para convertirse en madre, Eugenia Tobal sufrió una fuerte pérdida que marcó su vida para siempre. Frente a este proceso, no pudo más que permitirse atravesar su duelo, pero hasta el día de hoy son muchas las emociones que la encuentran frente a esta situación.

Como invitada a la edición de este mediodía de Almorzando con Mirtha Legrand, Eugenia Tobal encontró el espacio para confesar el gran dolor que atravesó luego de la repentina muerte de su madre. Lo cierto es que fue un proceso bastante complicado para la actriz, ya que se encontraba, de forma paralela, en uno de los momentos más felices de su vida: el nacimiento de su hija, Ema.

"Ahora la transito bien. Yo transite una maternidad compleja porque mi mamá partió a los dos meses de mi hija. Medio que tuve un puerperio de duelo y es muy duro el camino", expresó la conductora de El Trece cuando fue consultada sobre el día a día al cumplir el rol de madre que tanto anheló.

"Es importante dejar en claro que no sos menos madre por hacer un tratamiento, no sos menos madre por no querer amamantar. Hay como un mandato al respeto. Cada uno es la madre que puede ser, si se decide serlo. Hay muchas formas de serlo", aseguró Tobal. Así mismo aseguró que siempre quiso ser madre gracias a haber tenido a una mamá genial.

Sobre el fallecimiento de su mamá no quiso dar muchos detalles, pero si aseguró que sentía la energía constante de su progenitora con ella: "Es la vida y la muerte constantemente, pero mi mamá dejó todo listo para que todo esté bien", sentenció.

Un proceso doloroso: el camino hacia el deseo

Luego de pasar dos años en pausa a nivel laboral y dedicarse por completo a la crianza de su pequeña hija, Eugenia reveló que se encuentra trabajando en un libro sobre convertirse en madre después de los 40, ya que siente que hay mucha desinformación al respecto y se siente capaz de ayudar a muchas mujeres en su misma situación.

Así mismo, Tobal también reveló que sufrió de trombofilia durante su embarazo, por lo que tuvo que inyectarse durante los nueve meses para permitir que su cuerpo le pasara sangre a su bebé y así evitar una pérdida. "La ley está en proceso, el tratamiento lo cubren las prepagas pero de forma pública no, se dice que una mujer tiene que atravesar por tres pérdidas de su embarazo para demostrarlo. Ya perder uno es sumamente doloroso, imaginate tres", informó Eugenia, quien perdió un bebé hace unos años atrás cuando estaba en pareja con Nicolás Cabré.