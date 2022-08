El desconsolado descargo de Luli Fernández tras la muerte de un miembro de su familia

La modelo y personalidad de televisión se refirió a la partida de un ser que la acompañó en los últimos 14 años de su vida. Luli Fernández se mostró muy angustiada tras lo vivido.

Luli Fernández causó emoción en sus redes sociales al escribirle un texto a su perro, que falleció a sus 14 años de edad. La panelista de Socios del Espectáculo dio a conocer cómo era la estrecha relación que tuvo con su mascota durante estos años y se mostró muy angustiada por su reciente deceso.

"No. No estoy lista para despedirte. No, no lo estaba cuando esta semana tuve que entender que tenías que partir y soltarte. No, no estoy mejor. Estoy atravesada por la angustia y la tristeza de saber que no vuelvo a verte, al menos por un tiempo largo", comenzó su descargo la exconductora del ciclo Hombre al Agua.

Fernández continuó su descargo y aseguró que no se imagina la vida sin quien fue su leal compañero durante los últimos 14 años. "Podría escribir por horas todo lo que siento por éste que fue mi perro amado y así lo seguirá siendo siempre. Sé que cuando me toque partir a mí será el primero que vendrá corriendo, aullando y moviendo la cola a buscarme", añadió. "Lo voy a extrañar tanto. Pero todo el dolor que siento hoy valió por el amor de estos años. Chau, Manchi. Hasta pronto", concluyó su posteo la modelo y personalidad de televisión.

Celebridades como Isabel Macedo, Paula Chaves, Verónica Lozano, Zaira Nara, Mica Tinelli, "El Pollo" Álvarez, Rodrigo Lussich y más le dedicaron emotivos mensajes y le enviaron fuerzas a Fernández en los comentarios de su publicación.

Luli Fernández sobre su amor con Cristian Cúneo Libarona

"Tenemos una relación de absoluta incondicionalidad. El haber decidido armar una nueva familia con el que tenía cuatro hijos, se separó dos veces y yo era muy chica… de mi lugar fue una apuesta inconsciente porque tenía 24 años cuando lo conocí. De parte de el también hubo una gran entrega porque volvió a apostar al amor. El mundo es de los audaces y los valientes, él es uno de ellos", relató Fernández en diálogo con Revista Gente.

Luli reveló que se enamoró de su esposo en el instante en que lo conoció y agregó: "Puedo describir todas las cualidades que hacen que me reenamora de él, pero es difícil de explicar el amor. Es un hombre muy bueno que admiro mucho por su capacidad y don de gente. Eso para mí es lo más importante".