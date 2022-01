El descargo de Thelma Fardín tras el reinicio del juicio de Juan Darthés: "Me reconforta"

La actriz agradeció a todas las personas que le han enviado sus historias después de su denuncia al actor brasileño.

Thelma Fardín se expresó en sus redes sociales sobre la importancia que su caso ha tenido para todas las víctimas de abuso del país, a quienes les hizo ver que podían hablar cuando se sintieran preparadas para hacerlo. Tras el reinicio del juicio a Juan Darthés en Brasil, la actriz de Patito Feo publicó un profundo texto en su cuenta de Instagram.

La artista compartió una serie de videos en los que varias miembros del Colectivo de Actrices leen los relatos que le llegaron a Thelma por las redes, en lo que le cuentan cómo su testimonios las ayudó a hablar y a denunciar a sus abusadores. Dolores Fonzi, Julieta Díaz y Mirta Busnelli son algunas de las populares actrices que pusieron voz a los textos que las víctimas de abuso le enviaron a Thelma en estos tres años después de su denuncia.

En uno de los posteos, Fardín escribió una reflexión tras haber recibido tantos mensajes de personas desconocidas que interpeló con su historia. "Gracias a que alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias", comenzó su descargo la actriz, en alusión a la importancia de que los movimientos tengan referentes que visibilicen las distintas problemáticas.

"Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas. Mi abrazo infinito para ustedes, cómo su abrazo que me reconforta y me mantiene firme", siguió Thelma, a modo de manifestación de amor y unión entre las que pasaron por lo mismo que ella. "Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo".

Thelma Fardín sobre cómo la afectó su denuncia a Darthés

En diálogo con Alejandro Fantino, Fardín reveló cuán cansadores fueron los últimos tres años de su vida, después de su denuncia a Juan Darthés por abuso sexual. "Es un momento complejo porque estamos en el medio del proceso judicial. En diez días son las audiencias, ya hubo otras dos audiencias en noviembre. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión", expresó la actriz.

"Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones", continuó Thelma sobre cómo esto la afectó a su carrera como actriz. Y cerró: "Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema".