El presidente aseguró que Cecilia Roth vende 600 entradas por semanas pero no es así.

Además de la crisis económica, los despidos y los papelones, el gobierno de Javier Milei con el propio presidente a la cabeza, se caracteriza por difundir datos falsos en sus redes. Es así como además de ser desmentido por los números que dio en temas cómo crecimiento económico, en este caso quedó demostrado que faltó a la verdad a la hora de atacar a una reconocida artista.

Hace algunos días el mandatario utilizó su cuenta de X para atacar a la actriz Cecilia Roth asegurando que "sólo vende 600 entradas por semana", luego de que la artista criticara su gobierno. Sin embargo, una vez más los datos muestran una realidad muy diferente a la que expresa Milei.

La protagonista de múltiples y exitosas series películas también encabeza una obra de teatro en El Picadero de la Ciudad de Buenos Aires y revelaron que hay una alta demanda de tickets para el próximo fin de semana. Cecilia Roth es la estrella de Madre, una obra que integra junto a Martín Slipak, Victoria Baldomir y Gustavo Garzón. Cuenta la historia de cómo una madre transita su vida luego de que su hijo se vaya de su casa y cómo se transforma el vínculo con su marido.

Claramente el presidente Javier Milei no tolera las críticas hacia su gestión y no sólo utiliza su lugar de funcionario público para hostigar a quienes no piensan cómo él, sino que ante la falta de argumentos recurre a datos pocos confiables. "Estoy con @leocifelli y me cuenta que "la gran actriz" Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana... Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para CR es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. CIAO!", escribió en X el mandatario el último viernes por la noche.

La respuesta de Cecilia Roth al ataque de Milei: "Es un odio"

Tras ese epiisodio, Roth expresó en una entrevista radial: “Trato de no entrar en una situación de guerra. Es un odio que pretende hacer doler, pero no lo personalizo. Me tocó a mí, como mañana le tocará a otra persona”. Y en ese sentido, añadió: “Ya sé cómo es esta especie de granja de odiadores. Hemos visto mucho de esto, sobre todo con mujeres. Lo de la venta de entradas es solo una excusa para decir cosas que buscan dañar”.

Madre, la obra de teatro protagonizada por Cecilia Roth tiene gran demanda del público.

Incluso afirmó sobre el tema que hay una parte que tiene que ver "con desconocimiento" y otra con la "batalla cultural". "Pero sigo pensando que en la democracia se puede decir lo que uno piensa, absolutamente con respeto”, remarcó la artista, en diálogo con Radio 10.

“Es un odio desaforado, pretendiendo dañar. No es a mí a quien le están diciendo esto. Les parece que a ciertas personas hay que castigarlas”, completó Roth y se mostró interesada en conocer al entorno de Milei. "Escucho a Agustín Laje, a Leonardo Cifelli. Me interesa saber qué hacen, qué piensan", resaltó.