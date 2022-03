El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona para Benjamín Agüero: “Escribí tu propia historia”

La hija de Diego Maradona se expresó sobre la decisión de su hijo de probarse en las divisiones inferiores de Tigre.

Días atrás se conoció la noticia que Benjamín, el hijo de Gianinna Maradona y Sergio "Kun" Agüero, inició su camino en el mundo del fútbol en las divisiones inferiores de Tigre. La hija de Diego no pudo con la emoción del momento y le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales.

“Se rompió mi caja de cristal y después de tanto insistirme ya no pude gambetearte más”, inició su texto Gianinna. “Si te hace feliz, yo voy a estar incondicionalmente para apoyarte en todas”, continuó, y dejó un consejo que pareció apuntar al peso de los dos apellidos de su hijo: “¡Escribí tu propia historia, divertirte, disfrutá, aprendé, sé respetuoso, desafíate a vos mismo y dejalo todo! ¡ Confía en vos. Yo confío siempre!”

Gianinna siguió con un discurso motivador: “El fútbol es sacrificio y dedicación. Jugá siempre para ganar pero también vas a tener que aceptar si te toca perder. El fútbol siempre da revancha, la vida nos demostró que también”. Y a continuación intentó poner en palabras como se sentiría en este momento Diego, a quien su nieto bautizó Babu. “El primer día que ibas a probarte llovió, era él dándote su bendición, o por ahí su baba de Babu orgulloso. Desde el cielo tiene primera fila. Cuántas veces habrá soñando con ese día, cuántas charlas imaginando cómo sería. Y acá estamos, estemos donde estemos, siempre está con nosotros”.

Por último, cerró con una serie de consejos procurando quitarle de las espaldas la pesadísima mochila de ser un Maradona Agüero. “Escucha a tu técnico, valora a tus compañeros, valórate a vos. No tenés que demostrarle nada a nadie. Ni al Babu, ni tu papá. Vos sos BENJAMIN”, expresó así, en mayúscula, acentuando el sentido. Y cerró en modo madre, donde le dejó en claro su amor incondicional. “Soy tu fan desde que naciste, eso ya lo sabes…¡Te amo, Ben! ¡Aguante vos siempre!”, cerró.

