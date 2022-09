El calvario de salud que vive Yanina Latorre: "Convivir con la sordera"

La polémica Yanina Latorre confesó el difícil momento que está viviendo con su salud luego de anunciar que debe operarse para no perder la audición.

La polémica "angelita" Yanina Latorre está pasando un difícil momento de salud en su vida luego de que le detectaran un quiste que debe operarse para no perder la audición. "Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera", confesó.

En una serie de stories de Instagram, la panelista que acompaña a Ángel de Brito en LAM (América TV) habló sobre el dolor que experimentó días atrás y que creyó, en un principio, se debía a una gripe común: "Fui a los médicos. Tengo un colesteatoma o algo así. No es sencillo. Me tengo que operar. No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe y la miringitis bullosa".

"Me tengo que acostumbrar a convivir con la sordera y el zumbido... me están enloqueciendo, la verdad. Ayer me angustié tanto que no le pregunté al médico si esto que siento se me va a ir con la operación. Parece que gracias a que me agarré esa gripe fuerte, se me inflamó el tímpano y pudieron detectarlo. Me tengo que hacer unos estudios y después, me van a operar", agregó.

También, Yanina indicó que a partir de este diagnóstico decidió encarar la vida desde una perspectiva más positiva: "Tengan fe de que voy a estar bien. Pero a partir de ahora, me voy a tomar la vida de otra manera. Voy a estar más con mi familia, con mis amigos, voy a viajar más... soy naturalmente luchadora pero ahora lo voy a ser mucho más".

Días atrás, Latorre reveló cómo se le despertó el fuerte dolor de oído que derivó en este diagnóstico: "A las 5 de la mañana ya era insoportable. Sentí que algo me estalló y me empezó a salir sangre. En esa puntada, el dolor relajó. Tomé de todo esa noche, pero nada me aflojaba el dolor. Me empezó a sangrar el oído. Cuando amaneció llamé al otorrino de mi hijo y me mandó a tomar varios medicamentos. Cuando lo vi en la clínica, me dijo que era una bacteria de la gripe que se me metió en el oído y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa".

¿Qué es un colesteatoma?

Se trata de quistes ubicados detrás del tímpano en la parte media del oído que, cuando crecen, pueden dañar los huesos del oído medio. Si no se tratan a tiempo, pueden conducir a una pérdida auditiva. Las operaciones de este tipo normalmente suelen ser exitosas, pero el colesteatoma puede reaparecer. Es necesario que, una vez detectado, se realicen controles periódicos para mitigar los dolores.