El calvario de la expareja de Sergio Denis: "Hoy no vivo, sobrevivo"

Tras el fallecimiento del famoso cantante, Verónica Monti se encuentra en búsqueda de soluciones ante el gran problema económico y emocional que la aqueja.

El triste fallecimiento de Sergio Denis aún resuena entre sus amigos y familiares. Precisamente, luego de la muerte del cantante, su expareja atraviesa un gran calvario: no puede conseguir un trabajo que la ayude a mantener a sus hijos. Instalada temporalmente en una pensión, Verónica Monti contó detalles de la situación.

En un reciente diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Verónica Monti se explayó sobre el mal pasar económico que enfrenta y las consecuencias con la crianza de sus hijos. "He tenido momentos complicados, pero mis hijos son mi razón para levantarme cada día, para estar bien y pelearla. Salvador y Franca realmente son todo para mí", reveló la mediática sobre sus hijos de 9 y 7 años respectivamente.

Dentro de su ronda de confesiones, Verónica reveló que no cuenta con un trabajo fijo, motivo por el que se le dificulta mantener a sus hijos sin un ingreso estable. Además, detalló que se encuentra instalada en una pensión, pero que allí no pueden residir menores, motivo por el cual sus hijos se encuentran en la casa de su abuela materna en lo que ella consigue un alquiler.

"Yo siento que hoy no vivo, sobrevivo. Me estoy dedicando pura y exclusivamente a ser mamá. Estuve laburando un tiempo en un bar pero creo que hay una edad para todo", expresó Monti, de 43 años. Además, recalcó que la pandemia terminó de "hundir" su situación económica que ya venía complicada luego del accidente de Sergio Denis. "El día a día es un remar constante. Sin parar. Estás siempre hasta el cuello, con la plata justa. Es difícil", puntualizó.

En ese sentido declaró: “Los chicos crecen por minuto. Los míos están en una edad en donde las zapatillas de marzo ya no les sirven. Todo es carísimo. Hay un desfasaje de precios, el supermercado, la ropa". Además, añadió: "Me está costando muchísimo remontar la situación económica, conseguir un laburo que me permita costear los gastos de dos chicos chiquitos. Extremadamente difícil".

Verónica Monti, ex de Sergio Denis, fue presa por robar zapatos en un shopping

Hace algunos meses atrás, una conocida periodista fue detenida y acusada de robar dos pares de calzado en un local del Alto Palermo. La mujer en cuestión es Verónica Monti, más conocida por haber sido la última pareja del cantante Sergio Denis. De acuerdo a las fuentes policiales, ella intentó llevarse mercadería sin pagar envuelta en un tapado.

Según los voceros, la mujer, identificada por la policía como Verónica Monti (43), fue apresada en flagrancia, pasó la noche detenida y al día siguiente declaró. El episodió ocurrió cuando la última novia del cantante fallecido el 16 de marzo del año 2020 fue atrapada a la salida de una zapatería en el shopping Alto Palermo.

De acuerdo a lo relatado por las fuentes, Monti habría intentado llevarse sin pagar dos pares de calzado y fue descubierta por una vendedora, que alertó al personal de seguridad. Además, al momento de retirarse del negocio con un bulto tapado con un abrigo, comenzaron a sonar las alarmas, agregaron los voceros.