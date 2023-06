El angustiante momento que atraviesa Esteban Lamothe: "Medio depre"

El actor se sinceró sobre el momento peculiar que enfrenta y dio detalles de las emociones que le toca atravesar.

Esteban Lamothe abrió su corazón y reveló el mal momento que atraviesa. En una reciente entrevista, el famoso actor contó con detalles el complicado momento personal que enfrenta y cómo lidia con todas las emociones que se le presentan.

Como invitado al programa de streaming Escucho ofertas, el cual conduce Guille Aquino, Lamothe contó el complicado momento personal que enfrenta al encontrarse con ciertas limitaciones laborales. "Siento que estoy empezando a envejecer", aseguró el actor cuando fue consultado en qué momento de su vida se encuentra.

"Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán", confesó. En este marco, sumó: "Ahora me llaman para ser el padre de nenes… Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo".

Asimismo, reflexionó: "El error de un actor es no acompañar el paso del tiempo y empezar a operarse". Luego, añadió: "Yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”.

Pablo Granados imitó a Estaban Lamothe con una foto subida de tono y lo censuraron

Pablo Granados generó gran polémica en Instagram al compartir una foto subida de tono en donde imitaba a Esteban Lamothe. El humorista quiso hacer una broma para sus seguidores, pero terminó infringiendo las normas de Instagram y la red social lo censuró al bajar su contenido.

La foto surgió a raíz de un posteo de Esteban Lamothe en donde aprovechó de las altas temperaturas para posar en traje de baño. Ante la cantidad de comentarios que generó la imagen, el papá de Migue Granados decidió imitar este contenido y crear su propia versión de la foto. Sin embargo no logró los mismos resultados.

En la foto original, Granados había rellenado su entrepierna para parecerse a Lamothe. En ese momento, describió que "eran como dos gotas de agua" con el actor. Pero las autoridades de Instagram no aprobaron este contenido y terminaron por darlo de baja. Finalmente, Pablo decidió volver a publicarla pero con algunas diferencias para hacerla "más amigable".

“Como me bajaron la foto del feed, la vuelvo a subir con retoques”, explicó Granados. Entonces, se pudo ver que compartió ambas fotos pero tapó los miembros con diferentes emoticones. Mientras que a la foto de Lamothe le puso un emoji de pistola, a la de él le puso uno de maní para "marcar la diferencia".