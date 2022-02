Desalmada respuesta de Rocío Marengo sobre su ausencia en el entierro de Gustavo Martínez

La pareja de Eduardo Fort dio a conocer el motivo por el que no acompañó a la familia del empresario tras el deceso del tutor de Martita y Felipe Fort.

Rocío Marengo se refirió a la situación que atraviesa Eduardo Fort y su familia tras el deceso de Gustavo Martínez y dio a conocer los motivos por lo que no acompañó a su pareja en el difícil momento que le tocó vivir. El hermano de Ricardo Fort estuvo al lado de sus sobrinos Martita y Felipe en todo momento, tras la decisión de su tutor.

Marengo reveló que se encuentra fuera del país de vacaciones e intenta aprovechar estas semanas al máximo para acumular energías porque le espera una álgida agenda de trabajo en los próximos meses. "Sigo en Miami descansando porque tengo un año de mucho trabajo y exposición", reveló la modelo, en diálogo con Ciudad.com, y así aseguró que el motivo por el que no acompañó a los Fort en este momento.

"Sigo eligiendo el silencio por amor y respeto. Para mí no corresponde hablar en un momento así", expresó luego al referirse a su situación amorosa con Eduardo Fort, y dejó en claro que no cree pertinente aludir de manera pública a esas cuestiones en una situación como esta. "No me voy a referir al tema".

El fuerte mensaje de Rocío Marengo que estaría dedicado a Eduardo Fort

Meses después de su contundente descargo en Showmatch: La Academia sobre los destratos que recibía por parte del hermano mayor de Ricardo Fort, Rocío Marengo compartió un inesperado mensaje en una de sus historias de Instagram que fue interpretado por muchos como un indicio de ruptura con el empresario. "No quiero escuchar el 'te lo dije', por favor. ¡Yo creí que iba a poder, perdón! Me lastimé mucho. Yo no lo merecía. ¡Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz!", escribió la modelo y causó una explosión de especulaciones en las redes sociales.

El enojo de Rocío Marengo con Eduardo Fort en Showmatch

Marengo se expresó sobre su desencanto con Eduardo Fort en medio de una de las galas de Showmatch, por la ausencia de su pareja en su lugar de trabajo. La celebridad aseguró que le había pedido muchas veces al empresario que la acompañara a la competencia conducida por Marcelo Tinelli y éste nunca accedió. "Capaz no entienden. Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación", soltó Marengo en pleno aire de El Trece. Y cerró: "No es capaz de acompañarme, se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida".