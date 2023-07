Darío Barassi se deshizo de su Premio Martín Fierro: "Un solo destino"

El famoso actor y conductor hizo un posteo en sus redes sociales en donde contó por qué tuvo esa particular decisión el último premio que ganó.

Hace algunas semanas atrás, Darío Barassi cerró el ciclo 100 argentinos dicen con broche de oro: ganó el reconocimiento al mejor programa de entretenimientos en los Premios Martín Fierro. Sin embargo, tras su triunfo en la terna, el conductor de ¡Ahora Caigo! tomó una peculiar decisión y le regaló el galardón a otra persona.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso actor dedicó un posteo a explicar por qué no quiso quedarse con el premio. Precisamente, Barassi decidió darle el galardón a su mamá, como una forma significativa de agradecerle por todo el apoyo que le brindó a lo largo de su carrera. "Anoche Martin llegó a las manos debidas. Una vez en la vida hay que dedicarle un premio o algo a una madre, porque cierto es que no hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción", empezó el posteo de Darío.

Junto a una selfie que se tomó con su progenitora y el premio, Barassi explicó por qué su mamá se convirtió en "su primera fan" y remarcó su agradecimiento por confiar en sus sueños. "Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor. Acompaña mi carrera de manera silenciosa, pero presente y afectiva", reveló el actor.

Emocionado, el artista contó con detalles ese día en que se encontró a su mamá post su primera función en el teatro y ella le aseguró que lo acompañaría en cada sueño que tuviera. Luego, detalló cómo su mamá lo sigue apoyando hasta el día de hoy: "En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito".

Finalmente, concluyó: "Por estos motivos, entre tantos otros, el Fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja". Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de fanáticos emocionados por sus palabras y felicitándolo por el cariño que le tiene a su mamá.

El Trece tomó una drástica decisión con el programa de Darío Barassi

Darío Barassi está pasando por un gran momento profesional. Tras el éxito de 100 Argentinos Dicen, las autoridades de El Trece volvieron a apostar por él y el rating conseguido por Ahora Caigo en sus primeras semanas al aire indica que fue un acierto. Sin embargo, las mediciones de audiencia siempre son una preocupación para Adrián Suar, gerente de programación de la señal, por lo que tomaron una drástica decisión con el ciclo.

El actor sorprendió a propios y extraños con sus dotes para la conducción. El sanjuanino les da una impronta única a sus programas por su forma de relacionarse con los participantes, la cual genera múltiples clips que se vuelven virales. Sin embargo, no dejó de lado su perfil actoral, ya que hace algunos días se estrenó la serie que protagonizó para Disney+.

La emisión de Ahora Caigo del último miércoles tuvo picos de 8,3 puntos de rating y un promedio general de 8, una cifra que colocó al ciclo como lo segundo más visto del canal en la jornada. Una marca que no hizo más que reforzar la idea de que las autoridades de la señal del Grupo Clarín tomaron la decisión correcta.

Según informó La Pavada de Crónica, El Trece aumentó de uno a dos millones de pesos el premio del ciclo para generar más motivación en los participantes y que eso se traduzca en mejores índices de audiencia. El cambio se implementó el pasado 10 de julio y surtió el efecto deseado.