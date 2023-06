Dani La Chepi rompió el silencio y contó la verdad sobre su salud: "Durante un largo tiempo"

La influencer subió un video a Instagram y compartió detalles sobre sus problemas de salud. La artista estuvo sin publicar contenido por varias semanas.

Dani La Chepi saltó a fama por sus divertidos videos en Instagram. Sin embargo, La influencer, actriz y cantante estuvo varias semanas inactiva en las redes. Su ausencia no pasó desapercibidas y sus seguidores se preocuparon mucho por su estado, pero este miércoles volvió a la actividad y grabó un video para contar el mal momento que está transitando.

A finales de mayo, Ángel de Brito había contado en LAM que la artista estaba con un "estrés muy fuerte" y que por eso había decidido alejarse de la exposición. "Ella sube contenido y, tanto eso como el teatro, son sus fuentes de ingreso. Me dijo ‘me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis'”, indicó el conductor de América TV.

“'Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará'”, manifestó Dani en su intercambio de mensajes con De Brito, quien concluyó: "Entonces, decidió correrse un poco de la exposición y el laburo para encontrar un poco de paz". Cabe mencionar que La Chepi no es la única artista que contó públicamente que sufrió de ansiedad y depresión; recientemente, Karina La Princesita y Alejandro Sanz también compartieron mensaje para concientizar sobre la salud mental.

Finalmente, hace algunas horas, Dani subió una seguillas de historias de Instagram para contar detalles sobre su salud y agradecer a sus seguidores por el apoyo y la preocupación: "Gracias por el aguante. ¿Qué es lo que tuve? La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve. Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir y la única manera de salir es pidiendo ayuda", comenzó.

"Esto se sumó a mi anorexia nerviosa, me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo. Pensé que iba a estar mejor más rápido, pero no pasó y pedí mucha ayuda, es la única manera de salir", afirmó y precisó: "Hice todas las terapias que se puedan imaginar: biodecodificación, registros akashicos, terapia holística, reiki, fui a la Iglesia, estoy haciendo terapia cognitiva conductual y estoy con los médicos y nutricionistas que me están ayudando".

"Esto es parte de la vida, ningún estado es permanente, esto también pasará. Cuando lo transitás entendés que es parte de la vida y salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa", agregó y cerró: "Ahora puedo decirle a las personas que sufren de ansiedad y depresión que se puede salir. Sentís que no vas a salir, pero vas a salir. Acá estamos para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos, retomando la vida de una manera más sana".

Ángel de Brito anticipó el regreso de La Chepi

Ángel de Brito fue uno de los periodista que más de cerca siguió el estado de Daniela Viaggiamari -nombre real de la influencer-. Durante el tiempo que la artista no tuvo presencia en redes, el conductor de LAM habló con ella vía WhatsApp para conocer su evolución.

De hecho, en su ya clásico segmento de Instagram "ÁngelResponde", el periodista contestó una de las consultas que le hicieron sobre La Chepi durante el pasado fin de semana. "No está pasando un buen momento anímico”, afirmó y remarcó: “Se está reponiendo de un tema de salud. Ya está mejor. Esta semana reaparece en sus redes”. Tal y como sucedió este miércoles.