Dan a conocer el vínculo desconocido de Shakira con el Teto Medina

El reciente escándalo entre Shakira y Gerard Piqué generó divertidas ramificaciones en el ambiente de la farándula argentina, como la insólita conexión de la cantante con el Teto Medina.

El colosal escándalo que generó la separación entre Shakira y el futbolista Gerard Piqué no escatimó en repercusiones de todo tipo. Y una de las más recientes vincula a la popular cantante con el mediático "El Teto" Medina.

Fue Marcelo Polino quien contó la insólita conexión entre la oriunda de Barranquilla y Medina, conocido por haber integrado parte del staff del programa Bendita TV (El Nueve): “Era el año 1994 y yo trabaja con Lucho Avilés, con Tauro y el Teto Medina. Y era la época del uno al uno así que venían todos los artistas y, lo que hacían las compañías discográficas, era darte una nota con “el figurón”, pero bueno, como parte del paquete también había que entrevistar a alguien que ellos recién estuvieran lanzando”, contó. Polino en Radio Mitre.

“Y me acuerdo que estábamos en Mar del Plata-, y a Tauro la mandaron a entrevistar a Julio Iglesias, y a mí me dijeron ‘andá a ver a una chica nueva que recién empieza’ ¡Y yo me enojé! ¡Dije que no, que no estaba para entrevistar principiantes!", agregó el destacado periodista de espectáculos.

Para cerrar la divertida anécdota, Marcelo indicó: "Y bueno, al final la nota la fue a hacer el Teto ¡Pero resultó que la ‘chica nueva’ era Shakira! Que años más tarde fue una mega estrella ¡Y yo por no hacer a una desconocida, hoy no me atiende el teléfono, todo pudo ser distinto!”.

El comunicado de la separación de Shakira

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice el comunicado. Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, están juntos desde 2011 y tienen dos hijos. Se conocieron poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando él apareció en el video musical de Waka Waka (This Time for Africa) de Shakira, la canción oficial del torneo.

Sumado a este golpe bajo, la cantante de Hips Don't Lie se enfrenta a un juicio por presunto fraude fiscal en España después de que perdió una apelación el 26 de mayo. Los fiscales afirman que no pagó hasta 14,5 millones de euros (15,54 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Su equipo legal dijo en un comunicado que seguirá defendiendo su caso con sólidos argumentos legales.