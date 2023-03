Cuántos hijos tiene Guido Kaczka y quiénes son las madres

El famoso conductor argentino, Guido Kaczka, apostó a formar una familia las dos veces que se casó. ¿Con quiénes y cuántos hijos tuvo?

Guido Kaczka es desde hace años unos de los conductos más famosos de la Argentina, aunque no es muy fanático de mostrar muchos detalles de su vida privada. A pesar de que no esconde nada y suele compartir en sus redes sociales demasiadas fotos de sus hijos. Esto hizo que muchos de sus fanáticos no sepan realmente cuántos hijos tiene el conductor y quienes fueron las mujeres con quién los tuvo.

Es que el conductor tuvo dos grandes amores en su vida, con quienes apostó a formar familia. Así que tiene una gran familia ensamblada con ambas, a la par que su primera esposa también siguió con su vida luego del divorcio de ambos. La última vez que se casó fue en 2018 con la mujer de dos de sus hijos y de su hija.

Sus dos grandes amores

Florencia Bertotti

La primera fue una celebridad tan famosa como él, que conoció en un set de televisión, Florencia Bertotti. Se casaron en 2006, pero se conocieron mucho antes en las grabaciones de Verano del 98. Juntos tuvieron al hijo mayor del conductor Romeo. El amor no duró para siempre, sin embargo, una vez que se separaron mantuvieron una gran relación por su hijo.

“Nos organizamos perfecto. Estamos súper organizados, a full con la paternidad y maternidad. Somos un buen equipo y siempre que uno tiene algo, el otro lo cubre”, contó Florencia Bertotti una vez y luego reveló que incluso se lleva bien con la nueva pareja del conductor: “Estamos en un ida y vuelta constante con la mujer de Guido. Hay muy buena onda, siempre estamos ayudándonos”.

Soledad Rodríguez

Luego de separarse, Guido Kaczka conoció a Soledad Rodríguez, con quien tuvo a Benjamín, Helena y Eliseo. El más pequeño de la familia parece ser que será el último de los hijos de Guido, quien también ocupó el lugar de cuarto hijo cuando era pequeño. Alguna vez Kaczka habló sobre el vínculo de su actual mujer y su ex: “Se ven muchísimo por mi hijo, hablan y siempre arreglan entre ellas porque yo soy disperso con algunas cosas. También me cruzo con su pareja y está todo bien. Cuando los chicos son chicos existe la necesidad de mantener un buen vínculo”.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

“Eliseo ya es el cuarto y tiene de bueno eso para él, porque estamos todos ya acostumbrados. Seguramente eso le saca un poco de carga”, reveló el conductor antes de agregar: ¡Los menores tenemos eso a favor! Yo también fui cuarto hijo y nosotros disfrutamos mucho. Nos gustan las familias numerosas y nos gusta ver a los hermanos juntos. Yo creo que sí. A Sole le encanta y creo que seguirá teniendo, pero por ahora estamos bien”.