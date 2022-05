Crisis entre El Polaco y Barby Silenzi: "Separación confirmada"

Los rumores de una nueva separación son cada vez más fuertes.

Las recurrentes crisis de pareja entre El Polaco y Barby Silenzi se transformaron en algo común. Sobre este tema, los rumores de separación son cada vez más fuertes y un periodista reveló detalles.

"Separación confirmada", aseguró Juan Etchegoyen, quien ya había anticipado el final de la relación mediante historias de Instagram. En un vivo a través de la misma red social, el periodista brindó más información al respecto.

"No solamente no conviven juntos sino que tengo las pruebas de que El Polaco decidió separarse de Barby", añadió. El motivo principal de la ruptura no fue manifestado pero Etchegoyen, quien afirmó tener pruebas, deslizó algunos pormenores: “No hubo terceros discordia. Tiene que ver con una situación completamente familiar", dijo. La crisis también fue replicada en el programa Socios del Espectáculo conducido por Rodrigo Lussich en El Trece.

Tampoco se informó qué o quién fue el detonante de la separación, pero lo que sí se detalló fue que "esta persona no tiene la mejor relación con Barby y claramente es una de las personas más importantes para El Polaco”. En medio de su debut como conductor, el momento que vive el cantante no es de los mejores.

Además, y en este contexto, canceló una serie de shows este fin de semana "por problemas personales" y pidió disculpas en sus redes sociales. "El Polaco ya a su entorno le dijo que está separado de Barby Silenzi", subrayó Etchegoyen sobre la nueva crisis que afronta con la bailarina.

La reacción de Barby Silenzi frente a los rumores

En diálogo con Ciudad Magazine, la bailarina fue contundente: "Que se dejen de joder", manifestó desmintiendo todo tipo de especulaciones. "Yo no sé por qué los suspendió [a los shows]. Y si le paso algo personal no soy yo la que tiene que contar qué le pasó. Por eso yo no contesto nada sobre ese tema. Si él no sale a contar, yo no soy quien para contar sus intimidades", agregó.

Su debut en América TV

El cantante de cumbia Ezequiel Cwirkaluk, conocido popularmente como "El Polaco", debuta como conductor por América con su programa De Gira con El Polaco, en el que entrevistará a músicos reconocidos mientras maneja un auto.

Cada semana, un músico de reconocida trayectoria saldrá de gira con "El Polaco" y tratarán aspectos de su vida en una charla registrada por las cámaras dentro del auto

En el destino final, "El Polaco" y su invitado grabarán un tema musical acompañados por Lito Vitale que dará al programa su cierre.

La picante confesión de Yanina Latorre sobre El Polaco

Yanina Latorre hizo la confesión menos pensada en LAM. Luego de que Ángel de Brito mencionara el nuevo proyecto que "El Polaco" presentará en América, la panelista se sinceró con sus compañeras y expresó qué siente por el cantante y qué pasó en una fiesta del Bailando después de que el intérprete de Deja de Llorar le hiciera una propuesta indecente.

El programa que llevará a cabo "El Polaco" consiste en entrevistar en su camioneta a diferentes artistas. En el marco de la explicación de su nuevo proyecto, Ángel de Brito le dijo a Yanina Latorre que ella tendría que subirse a la camioneta del cantante. La panelista respondió: "No porque terminamos en un hotel". Pero eso no es todo, ya que hace algunos años, el vocalista le sugirió que hagan un trío juntos. En aquel entonces estaba él estaba en pareja con Silvina Luna.

Con respecto al momento en el que el artista le hizo la propuesta indecente, Yanina Latorre reveló: "Yo me venía haciendo la canchera en LAM con que me calentaba 'El Polaco', que me gustaba, que le daba, que le daba, yo soy muy boluda. Voy a una fiesta del Bailando, yo estaba con mi bailarín y con Jey Mammón que nos matábamos de risa. Él se empezó a acercar, a acercar, claro, 'todo lo que dijiste en LAM hacete cargo'. Me vino a encarar con Silvina. Le digo a Jey 'vámonos de acá' y nos fuimos bailando entre la gente".