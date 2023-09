Confirman lo impensado sobre Fátima Florez y Milei: "Mellizos"

A poco de haber confirmado su relación amorosa, salió a la luz un inesperado dato que tomó por sorpresa a todos los seguidores.

A pocas semanas de haber confirmado su noviazgo públicamente, salió a la luz una fuerte revelación sobre Fátima Florez y Javier Milei. La humorista y el candidato a presidente por la Libertad Avanza, fueron protagonistas de una inesperada noticia que tomó desprevenidos a sus seguidores.

Precisamente, se trata de una premonición sobre esta relación que sorprendió al mundo mediático. La vidente Aristida Genes brindó una breve entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live y allí habló de varios temas que giran en torno a la farándula. Sin embargo, generó gran conmoción al hablar de la visión que tuvo sobre el actual diputado y la famosa actriz.

"Esto yo lo veo para siempre, es algo muy fuerte pero veo eso, acá pasa algo, Milei cuando se decide por algo no es pasajero y él decidió estar con ella, yo creo que puede durar esta relación", empezó por contar Aristida. En este marco sumó una fuerte declaración: "A mí me aparece que ella pueda tener mellizos, ojalá, veo un varoncito y una nena".

Sobre el rol que podría ocupar Milei como padre, la vidente profundizó: "Milei está enamorado y le digo que va a cambiar pañales, va a estar encantado de hacerlo, va a ser un padrazo”. Sin embargo, por el momento, ninguno de los involucrados en la noticia se refirieron al tema ni hablaron de la posibilidad de convertirse en padres.

El ex de Fátima Florez rompió el silencio y dijo lo que todos piensan de Milei: "Nunca"

Luego de la polémica foto que se filtró de Fátima Florez y Javier Milei con una acolchado mojado, Norberto Marcos, el ex de la humorista, rompió el silencio. El famoso empresario hizo un fuerte descargo en donde se mostró emocionalmente afectado por el nuevo noviazgo de su exesposa a poco de anunciar su divorcio.

Interceptado por el móvil de A la Tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco en América TV, Marcos profundizó en esta polémica relación. “Está todo bien, todo tranquilo. La vida continúa. Fátima es una persona grande que sabe lo que hace y todo lo que hizo fue a consciencia. Yo la cuidé mucho, quizá demasiado", empezó por decir sobre la exposición que tuvo el nuevo romance de la humorista.

En este marco, sumó: "El amor se terminó, cuando el amor se acaba no hay nada más que hacer. Yo sigo enamorado. Fueron más de 20 años juntos y ella ahora decidió otra cosa, yo la respeto". Sin embargo, luego se postuló sobre la polémica foto que se viralizó de la pareja y fue contundente: "Yo a esas cosas trato de no verlas porque no la encuentro a Fátima ahí, no la conozco. Me dolió absolutamente todo, sigo llorando por ella".

Por último, Norberto Marcos opinó sobre el tipo de noviazgo que llevan ambos y aseguró que nada va a superar el amor que hubo entre ellos por más de dos décadas. "Lo único que se es que Milei nunca la va a amar como yo", sentenció.