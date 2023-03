Chano Charpentier vuelve a los escenarios tras su grave internación

Chano Charpentier sorprendió a sus fanáticos al contar que, luego de dos semanas internado en un estado crítico, volverá a los escenarios para dar un enorme show.

Esta no es la primera vez que el exvocalista de Tan Biónica vuelve a los escenarios apenas sale de una internación. Sin embargo, sus fanáticos se desconcertaron con este nuevo anuncio, ya que según habían revelado sus familiares, su estado de salud era bastante delicado.

Chano había sido hospitalizado el pasado 17 de febrero de 2023, en el Sanatorio Otamendi. De un día para el otro, se confirmó que las fechas que tenía programadas para tocar en la Ciudad de la Plata el viernes 10 y sábado 11 de marzo a las 20 horas en el Estadio Atenas seguirán en pie.

Las entradas de Chano Charpentier siguen a la venta.

El comunicado del hermano de Chano Charpentier

El hermano de Chano Charpentier, Bambi, apareció en las redes sociales para agradecer por el apoyo que recibió su familia durante estos días tan difíciles. “Gracias por el amor y las buenas energías para mi familia en estos días grises. Acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor”, escribió el músico.

Además, pidió "de corazón, a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o como se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosas de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante”. "Afortunadamente, recibimos manifestaciones de cariño y empatía que nos ayudan a atravesar esta situación con fuerza y esperanza", se despidió el artista.

La palabra de la madre de Chano Charpentier

Por otro lado, la madre de Chano, Marina Charpentier, también para pedirles a las personas que no lastimaran a su familia con comentarios sobre la salud de su hijo. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro", publicó la mujer. Por otro lado, se mostró muy agradecida con las tantas personas "que rezan y le mandan luz" a su hijo.

"Por suerte, tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor respeto y silencio a los que sacan conclusiones sin saber nada", cerró la madre del cantante.