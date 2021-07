Bambi, el hermano de Chano, lo visitó en la clínica: "Le llevé todo el apoyo y energía que nos envían"

"Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo", comenzó escribiendo Bambi Charpentier en sus historias de Instagram. En el mismo texto, el hermano menor de Chano reveló que fue a visitarlo a la clínica en la que el cantante está internado en terapia intensiva después de haber recibido un disparo en el abdomen por parte de un policía bonaerense: "En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días".

Esta no es la primera vez durante la internación de Chano Charpentier en el Sanatorio Otamendi que su hermano Bambi usa sus redes sociales para hablar de la salud del ex cantante de Tan Biónica. "Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia", escribió el martes pasado en Twitter quien fuera bajista de la banda. El músico también apuntó contra quienes critican a su hermano en este momento tan difícil: "Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por ustedes. O tan sólo llámense a silencio por favor".

La fundación Chocobar estará a cargo de la defensa del policía

Según reveló la agencia estatal Télam, el abogado Fernando Soto confirmó que la Fundación Chocobar asumió este jueves la defensa del oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara (27), responsable del disparo que recibió Chano Charpentier en el abdomen el lunes pasado. El mismo Soto aseguró que Chano atacó a los policías cuando su madre le explicó que debía ser internado. "Se exaspera, dice 'los voy a matar' y quiere atacar al primer oficial hasta que ve que estaba más cerca Amendolara, al costado, como avanza hacia él camina hacia atrás con temor a resbalarse porque había barro y cuando estaba a menos de dos metros para apuñalarlo dispara, no le quedó más remedio porque era su vida o disparaba", afirmó.