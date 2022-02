Cecilia Bolocco emitió un preocupante mensaje sobre su estado de salud

La exesposa de Carlos Saúl Menem, Cecilia Bolocco, apareció en sus redes sociales informando sobre la enfermedad que está atravesando.

A cara lavada, Cecilia Bolocco reapareció en su Instagram para transmitirles a sus seguidores un mensaje que generó preocupación, en torno a un complicado momento de salud que se encuentra atravesando. "Caí en cama", reveló la exesposa de Carlos Saúl Menem.

"Qué pena haber estado estas últimas semanas tan ausente pero caí en cama primero con influenza y ahora estoy con neumonía!!!! ", escribió la ex Miss Universo con una fotografía en primer plano desde su casa en Miami, acostada, con varios frascos de pastillas, un libro y una paradisiaca vista a la laguna.

Además, agradeció a su actual pareja quien la está acompañando en este difícil trance de salud: "gracias a Dios estoy en el mejor lugar para recuperarme y junto a mi adorado Pepo Daire".

Cecilia Bolocco rompió el silencio tras las duras críticas de su hijo Máximo Menem a Zulemita

Máximo Menem, hijo que Carlos Sául Menem tuvo con Cecilia Bolocco, compartió el calvario que vivió de salud a raíz de las ausencias de su padre y también por algunas acciones de su hermana, Zulemita Menem. Por su parte, al observar el gran gesto de valentía de su hijo al contar su historia de vida, la exmodelo chilena le dedicó unas cariñosas palabras en las redes sociales. "Eres la luz de mi vida y la razón de mi existir!!! ¡Te amo, mi amor! Felicitaciones por tu gran reportaje en Revista Velvet", compartió la modelo orgullosa, junto a varias fotos.

Máximo Saúl Menem Bolocco, que nació en Chile en noviembre de 2003 y que actualmente utiliza el apellido de su madre, abrió su corazón y compartió detalles sobre el problema de salud que tuvo en 2018, cuando le diagnosticaron un tumor en la cabeza y debió ser operado de urgencia. En diálogo con la revista chilena Velvet, contó cómo se enteró del problema que tenía: "No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica. Jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca". Y aseguró: "Yo siempre supe que iba a estar bien. Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir".

Tras aquel episodio, el ex Presidente de la Nación viajó para verlo en persona. "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Me acuerdo de la imagen, pero no dimensioné nada más". Y también avisó que le molestó mucho la presencia de su media hermana: "Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó".