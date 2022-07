Catherine Fulop rompió el silencio sobre su pelea con Gaby Sabatini: "Últimamente cambió"

La actriz se refirió a los fuertes rumores de distanciamiento que la relacionaron a su cuñada y fue determinante.

Catherine Fulop rompió el silencio y se refirió a los crecientes rumores de distanciamiento con su cuñada, Gabriela Sabatini. Las especulaciones empezaron luego de una polémica actitud de la actriz en las redes sociales y las posteriores declaraciones de Ángel De Brito. Ahora, Fulop contó su versión de los hechos y aclarar la situación.

Todo comenzó cuando varios internautas se dieron cuenta de que Catherine Fulop ya no seguía a su cuñada en Instagram. Rápidamente surgieron varias especulaciones al respecto y, posteriormente, Ángel De Brito confirmó el distanciamiento. "¿Que pasó entre Fulop y Gaby Sabatini", fue la consulta que le hicieron al periodista en sus redes sociales. Y él contestó de forma determinante: "Bolonqui". Entonces, varias teorías empezaron a salir a la luz con respecto a lo que había sucedido entre ambas mediáticas.

Consultada por La Nación, Catherine Fulop se refirió al escándalo en el que se vio involucrada y contó la verdad sobre el vínculo que mantiene con la hermana de su esposo, Ova Sabatini. "La verdad es que ni me había dado cuenta de que no la seguía. ¡Con razón se me había desaparecido de Instagram!", explicó la exparticipante de MasterChef Celebrity haciendo caso omiso a la supuesta pelea.

"La verdad es que Instagram últimamente cambió el algoritmo y siento que te esconde, pero no me había fijado, se había dejado de seguir a mis amigos o familia", continuó su descargo Fulop y así negó haberse distanciado de su cuñada por una discusión.

Sobre las teorías de una supuesta disputa familiar, Catherine aclaró que la relación con Gabriela se encuentra igual de bien que siempre. "Mi cuñada es un amor y la verdad que nuestra relación nunca paso por las redes, por estos días no hemos hablado. Yo recién me enteré ayer, estoy en Miami", sentenció la mamá de Oriana Sabatini.

La dura experiencia de Cathy Fulop en MasterChef Celebrity: "No lo puedo negar"

Catherine Fulop se sinceró sobre los duros meses que vivió durante su participación en MasterChef Celebrity (Telefe). A pesar de que le llegaron muchos comentarios televidentes acusándola de estar acomodada en el programa y de recibir un trato especial, Fulop aseguró que no fue así e incluso reconoció que vivió momentos terribles.

Esta no es la primera vez que un exconcursante de MasterChef Celebrity reconoce públicamente lo difícil que es participar del reality de cocina. Cuando la diva fue consultada al respecto durante una entrevista con Intrusos (América), confesó que fueron meses muy difíciles para su salud mental.

"Es durísimo estar en un reality y sobre todo en una disciplina que no es la tuya. Me tocó un grupo humano maravilloso y creo que eso fue lo mejor de todo. Pero pasé mucho estrés y no lo puedo negar", reveló Cathy.

"Después leía las redes y decían: 'Que se vaya, esa está acomodada'. Yo decía: '¡Ojalá, ojalá estuviera acomodada! ¿O te creés que estaría transpirando?'", agregó. Fulop también destacó que durante su participación en el certamen "estaba obsesionada" con la cocina y que incluso "dormía y soñaba con recetas". "Me vino una alergia, un estrés... Fue horrible", enfatizó.