Carmen Barbieri sigue internada y hay nuevo parte médico: "Infección"

La exvedette y capocómica Carmen Barbieri sigue internada en la Clínica Zabala, en Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar síntomas previos a los de una neumonía.

La semana pasada, la exvedette y capocómica Carmen Barbieri quedó internada por una neumonía atípica, según indicó la profesional médica que la atendió, y preocupó a todos en Mañanísima, el programa de televisión que conduce en Ciudad Magazine. Pasados unos días desde su ingreso a la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires, se reveló el nuevo parte médico sobre su estado de salud.

Días atrás, la misma Carmen "La Leona" reveló en un móvil para su programa desde la clínica donde la internaron cómo se encontraba y remarcó: “Me están haciendo estudios de pulmón. Estoy con suero y, por ahí, me ponen los remedios que necesito". Ahora, y de forma diaria, su médica, la profesional Mariana Lestelle tuitea los avances de la conductora que transita un delicado cuadro de salud.

“Carmen evoluciona favorablemente a la terapéutica instaurada. Tiene esquema antibiótico preventivo, pero no tiene infección bacteriana. Tiene un sincicial respiratorio (un tipo de virus) que le generó mucho broncoespasmo, en contexto de pulmones con patología de base. Laboratorios normales. Va a seguir 24 horas más con antibióticos y se optimizan los broncodilatadores”, escribió la médica en la red social, detallando el nuevo parte de Carmen.

Días atrás, la doctora había revelado: “Carmen es asmática. El Covid le generó daño en los pulmones. Estuvo con un cuadro respiratorio que no mejoró en su domicilio. Al persistir con los síntomas, su médico de cabecera le indicó internación”.

El fuerte susto de Carmen Barbieri por su salud

A comienzos de 2023, Carmen se había ausentado de su programa por un problema de salud. "Ayer hablé con ella y me contó que fue una ambulancia a su casa, no fue una pavada sino un tema bastante duro. Ella pensó que le estaba dando un derrame porque no podía hablar y no se podía parar, llamó a su secretaria para que fuera a su casa a asistirla y cuando fue el médico a revisarla tenía la presión muy baja", relató Sebastián "Pampito" Perello, en diálogo con Flor de la V en Intrusos (América TV).

Y agregó que la capocómica estaba tomando unos calmantes, ya que tenía lesionado un brazo, y que el estrés le habría jugado una mala pasada. "Ella hace muchos shows los fines de semana, es muy laburante y dice que no puede parar", concluyó el panelista.