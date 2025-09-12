Carlos Monti se indignó en medio de una entrevista y comunicó lo más duro: "Se fue"

Carlos Monti se metió en la "guerra" entre periodistas de espectáculos.

Carlos Monti visitó un canal de stream y compartió reflexiones letales sobre las nuevas generaciones de "periodistas" (que salen de realities de televisión o el mundo influencer), no pudiendo ocultar su enojo contra algunos "colegas". "Se fue degradando todo", sentenció el histórico periodista de espectáculos.

El periodista Carlos Monti estuvo de invitado en el programa de stream Juernes y habló sobre las nuevas camadas de mediáticos que ejercen el periodismo, mostrando su indignación ante esta situación ya naturalizada en los medios: "Hay 'colegas' que piensan que hacer periodismo es decir y publicar cualquier cosa".

"¿Qué sentís de la nueva camada de los jóvenes periodistas?, ¿no transpiran la camiseta como en tu época?", le repreguntó la conductora del programa. "Hay algunos que son muy buenos, pero no todos son así. Chiche me mandó tres días seguidos durmiendo en un ferry, esperando a Nélida Lobato en la puerta de su casa. La dedicación nuestra no es la de los nuevos chicos, que tiran la toalla rápidamente. Nosotros nos desesperábamos por tener la nota de tapa. Te estoy hablando de Revista GENTE que vendía 350.000 ejemplares todas las semanas", agregó Monti.

"Se fue degradando todo": la bronca de Carlos Monti con los nuevos "periodistas" de los medios

"Hay gente trabajando hoy en los medios que en la década de los '90 no hubieran pisado la vereda de Azopardo 579. Se fue degradando todo", cerró Carlos Monti, histórico periodista de espectáculos. El video de sus declaraciones se hizo viral y periodistas como Leo Arias y Ángel de Brito lo retuitearon aportando sus propias miradas. "Monti muy bien. Hoy inventan cosas y dicen cualquier sarasa . Antes para meter panel tenías q hacer el caminito (prod, notero,piso) hoy todo es rápido,precarizado y sobretodo BARATO lo q hace q tengas gente en paneles q no sabe q tiene q chequear con 3 fuentes una noticia x ej", sostuvo Arias, de Crónica TV.