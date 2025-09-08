Nadie la vio venir: una figura de Crónica se va a A24

Un famoso periodista deja Cónica TV y será figura de A24.

Diego Moranzoni terminó con los rumores y confirmó que se suma a A24. El conductor compartió un posteo en Instagram en el que expresó su felicidad por el nuevo desafío profesional: “Qué alegría. Se viene algo nuevo. Gracias. ¿En la semana y el finde?”.

En su mensaje, el exconductor de Crónica TV también agradeció a los medios que lo acompañaron en este tiempo y agregó: “Se cerró una puerta, se abrió un universo de oportunidades. Gracias a Dios y a ustedes”.

Su salida de Crónica TV y el presente laboral

La salida de Moranzoni de Crónica TV estuvo rodeada de versiones. El periodista fue señalado en una denuncia por presunta estafa vinculada a una colecta solidaria. Sin embargo, él mismo aseguró que renunció y que no fue despedido: “Nunca estuve mal, cuando salió todo este quilombo sabía que era mentira. Me costó irme de un canal donde estuve tantos años. Tendría que haberme ido antes, en Crónica no me querían, les molestaba”.

Además, admitió arrepentimientos: “No cobré ningún feriado, les facturé durante 10 años y fui muy generoso con el canal, ellos no se portaron de la misma manera. El vínculo se terminó el día que renuncié. Ya está, doy vuelta la página”.

Actualmente, conduce ISPA en Net TV, +Moranza en +Radio 107.5 y Ensobrados en Vale Todo Streaming. También prepara un nuevo ciclo en Perfil: “No es una noche más”, los sábados a las 23, con famosos, tribuna y banda en vivo.