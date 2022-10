Camila Homs habló sobre una posible reconciliación con Rodrigo De Paul: "Super bien"

Camila Homs realizó una confesión que sorprendió a todos. Qué dijo.

Camila Homs rompió el silencio después de bastante tiempo y habló sobre su relación con Rodrigo De Paul. Si bien actualmente está en pareja con el empresario Charly Benvenuto, deslizó la posibilidad de una reconciliación con el futbolista y explicó qué pasaría en caso de que haya un acercamiento.

En medio del escándalo que pone en juego el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs indicó qué piensa al respecto. "No tengo nada para decir", dijo en primera instancia, mientras que luego se le escapó un "no me sorprende". La mediática brindó declaraciones al móvil de Socios del Espectáculo, programa que conduce Rodrigo Lussich por El Trece.

"No sé si será verdad o no será verdad, los medios mienten mucho. Pero es raro", opinó sobre la posible ruptura entre el futbolista y la cantante. "No me involucra, así que de las cosas que no me involucran no opino, yo con su relación no tengo nada que ver", señaló de manera contundente.

En ese momento, el notero le preguntó si todavía hay amor entre ellos y quiso saber qué pasaría en caso de que haya un acercamiento por parte de De Paul. "Lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos. No sé, chicos, es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no, estoy super bien así", consideró Camila, dejando entrever que actualmente está enamorada de Benvenuto, aunque no cerró las puertas a lo que suceda en un futuro.

Rodrigo de Paul le hizo un dramático pedido a su madre tras la crisis con Tini Stoessel

La crisis entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo que involucró a la propia familia del futbolista de la Selección Argentina. Fuertes rumores indican que, en medio de la crisis con la artista, llamó a su madre y le hizo un pedido especial para que lo ayude en este momento tan delicado.

Luli Fernández, en Socios del espectáculo (El Trece), fue quien filtró la información y contó que, ante el duro presente que vive su hijo, la madre de De Paul lo llamó y le habría aconsejado: “Hacé lo que sientas, si querés anunciarlo, anuncialo”. Esto en referencia a los rumores de que estaría esperando al final del Mundial para confirmar su separación de la cantante.

“Rodrigo la habría llamado a su mamá y le habría expresado su angustia a consecuencia de no haber sido convocado a un partido con el Atlético de Madrid y posteriormente no fue titular y fue al banco”, añadió la panelista de El Trece, y sumó: “Él empezó a sentir que se veía afectada su carrera por la exposición que tenía por su romance con Tini Stoessel a semanas del mundial. Habría bajado de peso y hay un montón de situaciones que lo habrían empezado a preocupar”, indicó la panelista.

Por su parte, Adrián Pallares no dejó pasar la oportunidad de brindar otro revelador detalle sobre Rodrigo de Paul. “En ese mismo llamado, Rodrigo le pidió a su mamá que viaje a España”, dijo, en referencia al supuesto nivel de desesperación del futbolista en el mal momento que vive.