Cabito presentó a su novia, en medio de su internación: "Sos mi amor"

El conductor radial subió una historia por el día del amigo y presentó a su novia.

Eduardo Massa Alcántara, más conocido como Cabito, está internado en el Hospital de Clínicas desde hace un mes. Si bien no se conocen detalles de su cuadro, estaría agravado por su diabetes y anemia. Sin embargo, el conductor radial enterneció a sus seguidores con un video en sus historias presentando a su novia, Jessi, en el día del amigo.

En el video, Cabito enfoca a Jessie manejando, en lo que serían imágenes de archivo. "Antes eras mi amiga...", empezó la serie de historias del ex integrante de Basta de Todo. “Ahora sos mi mejor amiga, mi amor, mi todo. Feliz día del amigo”, continuó el periodista. La romántica historia estuvo acompañada de "Antes de que el mundo se acabe", una canción de Residente que calzaba perfecto con la declaración de amor.

También aprovechó la ocasión para saludar a sus amigos: “En general hoy es mi día prefe del año. Lo festejo como fin de año. En esta no estoy, pero a todos mis amigos (ellos saben quienes son) Gracias. ¡Feliz día!”. El comentario entre paréntesis puede ser interpretado como un mensaje para quienes fueron sus amigos y ahora no. En anteriores oportunidades, el ex columnista había dicho que ciertas personas le "soltaron la mano" mientras luchaba contra su enfermedad. Por su obesidad, Cabito se había sometido a un bypass gástrico en marzo de 2017, cuando pesaba 198 kilos, y como resultado adelgazó 120.

Desde su internación, suelen repetirse los pedidos de sangre factor 0 negativo para que pueda continuar recuperándose. Sin embargo, hay mucho hermetismo sobre cuál es su diagnóstico específico. “Estoy con él y no voy a soltarlo. Como intento en mi vida con muchas personas, ser un puente, un arroyo, una caricia, una palabra. Si yo pudiera ser la mano derecha de algún ángel andaría por el mundo susurrándoles a cada uno... La vida es un milagro”, había publicado su hermana en las redes.

También dijo que "su estado de ánimo es delicado y pésimo" en otro posteo donde repitió el pedido de donantes para su hermano. Además, agradeció “a sus amigos de Lanús y Flores, Jessie su novia y a todos los que con amor, dinero y preocupación están rezando por él”.

El adelanto previo a la confirmación del romance

La semana pasada, Cabito reposteó una historia de Jessie (en aquel momento no estaba confirmado el noviazgo) y le escribió "Picu" con un corazón al lado. La foto que había subido su novia era él mismo, sonriente de cara al cielo mientras el sol le pegaba de frente. Además, el ex conductor radial agregó: “Picunera, ojalá pronto volvamos a reír y a darle la cara al sol”.

Durante los primeros días de su internación, él ya había compartido una foto de ella con su perrita, en la que ella había escrito: “Pica la canchita y yo te amamos”. A lo que él respondió: “Yo a ustedes con el alma”. Todo esto funcionó como la previa de lo que finalmente él mismo confirmó.