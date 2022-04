Britney Spears está embarazada: el emotivo anuncio de la cantante

A través de un extenso posteo, la princesa del pop contó el feliz momento que atraviesa junto a su esposo.

Este lunes 11 de abril, Britney Spears anunció que está embarazada de su primer hijo con Sam Asghari, su pareja hace cinco años y actual prometido. A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense contó la feliz noticia con un emotivo posteo y reveló cómo manejará su embarazo frente a la prensa.

A meses de haberse liberado de la tutela administrativa y económica de su papá, quien, entre otras cosas, la obligó a colocarse un DIU (dispositivo intra uterino) para evitar embarazos, Britney empieza a gozar de su libertad con este gran paso que dio en pareja. Tras haber regresado de su viaje por Hawaii, Spears percibió algunos síntomas extraños en su cuerpo y rápidamente se hizo un test de embarazo: el resultado fue inminente, está en la espera de su tercer hijo.

Cabe recordar que Britney Spears ya tiene dos hijos adolescentes producto de relaciones pasadas, pero este bebé es el primero que tendrá con Asghari, su prometido. Sean Preston y Jayden James, de 15 y 16 años respectivamente, son los hijos que la intérprete de Baby One More Time tuvo con Kevin Federline, de quien se separó en el 2007.

El anuncio de Britney Spears en sus redes sociales

En la tarde del lunes, Britney compartió una foto de una taza de café y anunció la feliz noticia con sus millones de seguidores. "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui solo para recuperarlo nuevamente. Entonces pensé: '¿Qué le pasó a mi estómago?' Mi esposo dijo: 'No estás embarazada de comida'", comenzó por revelar Spears en su cuenta de Instagram.

"Así que me hice una prueba de embarazo y bueno... voy a tener un bebé", remató la princesa del Pop. En este marco, Britney Spears reveló que "no va a salir mucho de su casa" para que "los paparazzis no puedan ganar su dinero por fotografiarla". Por otro lado, la cantante no dio muchos detalles al respecto sobre el tiempo de gestación que lleva.

Britney Spears concientizó sobre la depresión post parto

Pese a estar muy contenta por este momento que atraviesa, Britney aprovechó este posteo para concientizar sobre un tema que la toca muy de cerca: la depresión post parto. La cantante sufrió de este problema de salud mental luego de dar a luz a sus dos hijos mayores y aseguró que quiere enfocarse en ella para evitar los picos de estrés en este embarazo.

"Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces, pero ahora hablan de eso todos los días. Gracias a Dios que no tenemos que mantener ese dolor en un secreto reservado", aseguró al respecto.