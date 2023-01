Belu Lucius tomó una rotunda decisión sobre sus hijos y la lapidaron en redes: "No lo entiendo"

La influencer hizo un fuerte descargo en donde se justificó por su accionar y explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

Belu Lucius se colocó en el foco de las críticas tras tomar una rotunda decisión sobre sus hijos. La infleuncer mostró en sus redes sociales cómo vivían los dos niños las vacaciones de verano y generó una gran disputa en redes sociales de la que tuvo que salir a defenderse.

Como hace casi todos los veranos, la influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity, viajó a Necochea para disfrutar de unos días de playa en familia. Según mostró en sus redes sociales, Lucius viajó junto a su esposo y a su hermana, pero dejó a sus dos hijos en una colonia de vacaciones. Esta decisión la hizo colocarse en el foco de las críticas y salió a justificarse.

"Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo", empezó por decir Lucius sobre su decisión de no llevar a los niños de vacaciones. Luego, añadió: "Los chicos van a la colonia porque quisieron los chicos".

En este marco, la expanelista de Cortá Por Lozano agregó: "Si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?". Además, sobre las criticas que recibió aseguró que "va a dejar de dar tantas explicaciones" porque cada vez más fanáticos le piden que no aclare más nada en sus redes. "Por suerte estamos despertando como seres humanos y siendo mucho más empáticos", sentenció.

La aberrante declaración de Belu Lucius sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa: "Ninguno quería matarlo"

La influencer Belu Lucius volvió a caer en una grave polémica mientras se desarrolla el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa cuando se viralizaron antiguos tuits con aberrantes declaraciones sobre el homicidio, excusando a los rugbiers asesinos.

En enero del 2020 la pareja del exjugador de rugby Javier Ortega Desio opinó sobre el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en un hilo de tuits que no tardaron en viralizarse por su polémico contenido. "Que se haga justicia por Fernando. Una pelea de 10 contra 1 no es una pelea, es un asesinato. Hablemos también que como sociedad preferimos filmar un acto de violencia con nuestros telefonitos que comprometernos y empatizar con el prójimo y frenar una situación que podría terminar de la peor manera", arrancaba el mensaje que terminó por desmadrarse en una sentencia absolutamente repudiable.

El repudiable comentario de Belu Lucius sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa.

"Esto es violencia y asesinato culposo. Seguramente ninguno de los 10 culpables quería matarlo, pero lo hicieron. La etiqueta rugbiers viene de la prensa, amarillismo. El deporte no crea asesinos ni gente violenta. Eso se mama en las casas, es educación", seguía el tuit que terminó nuevamente en agenda dados los avances del juicio contra los 10 asesinos de la joven víctima.

Fue tal el repudio que tuvo en dicho momento la "reflexión" de Lucius, que ella misma tuvo que salir a aclarar su postura en la red social: "No defendí a nadie. Que se pudran en la cárcel los 10 pelotudos". Lo cierto es que las recientes publicaciones de Instagram de Belu se vieron repletas de comentarios de usuarios que criticaron su entonces postura y le recriminaron sus palabras hirientes. Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son los 8 acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, actualmente en un juicio.