La Justicia le dio la razón a Alexis Mac Allister: qué pasará con su ex, Camila Mayán.

El conflicto legal entre Alexis Mac Allister y su exnovia, Camila Mayan, sumó un nuevo capítulo y, esta vez, con un cierre favorable para el jugador del Liverpool. Según informaron en Infama (América TV), la Justicia desestimó el reclamo económico presentado por Mayan tras la ruptura de la pareja en 2022, argumentando que no corresponde otorgar la compensación solicitada.

La demanda había sido presentada por la influencer y modelo Camila Mayan, quien solicitaba un resarcimiento económico por los cinco años de relación, alegando la existencia de un acuerdo implícito durante el tiempo en que convivieron en Argentina y el exterior. Además, había sumado acusaciones por presunta infidelidad y retención de pertenencias personales, hechos que Mac Allister negó en reiteradas ocasiones.

El fallo judicial se convirtió en un alivio para el campeón del mundo, quien actualmente está enfocado en su carrera deportiva y en su vida personal junto a su pareja, Ailén Cova, con quien espera un hijo. Según trascendió, la familia del futbolista recibió la noticia mientras celebraban el casamiento de su hermano Kevin Mac Allister, donde fueron notificados por el abogado que representa al jugador.

Aunque el tribunal le dio la razón al mediocampista, todavía existe la posibilidad de que Mayan apele la decisión. La fecha límite para presentar una apelación ante una cámara superior es el 30 de junio de 2025.

Camila Mayan durísima con la madre de Alexis Mac Allister: "Códigos"

Luego del gran triunfo de la Selección Argentina en la Copa América, Silvina Riela, la madre del futbolista Alexis Mac Allister y también su representante legal, criticó a Camila Mayan, su exnuera en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece) y generó revuelo. Entonces, la influencer y columnista de LUZU TV salió a responderle.

Durante la conversación con el cronista del programa de espectáculos, Riela expresó su descontento con la manera en que Mayan abordó la separación de su hijo. “Conocés a las personas cuando se van”, comenzó diciendo. Luego, continuó: “Nosotros no éramos ajenos a que algo así podía suceder. Sobre todo por la exposición de Alexis. Yo soy la esposa de un exjugador de Boca y de la Selección y habíamos vivido ya, sin que hubiese tantas redes, situaciones parecidas. El silencio nos ayuda. Sabemos que hay cosas que hay que dejarlas rodar y con el tiempo se van acomodando”,en relación a la decisión que tomó la familia frente al escándalo mediático.

A su vez, Silvina también se mostró comprensiva con el dolor de Camila, aunque se diferenció de su decisión de exponerse mediáticamente -con su trabajo en LUZU- asegurando que el tema del dinero había afectado la percepción pública de la situación.

En ese sentido Cami Mayan rompió el silencio en el programa Patria y familia (LUZU TV) mientras debatían sobre las personas que son “víboras”. “A veces la gente hace cositas, y está todo bien porque no me debés nada. Siento que hay códigos que a veces se rompen”, dijo la influencer. Aunque no se refirió directamente a su exsuegra, muchos consideran que este comentario fue para Silvina Riela.