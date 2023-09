Autopsia preliminar de Silvina Luna: qué encontraron los peritos médicos

Se conocieron los primeros detalles de la autopsia preliminar de Silvina Luna, quien murió el 31 de agosto de 2023. El informe de los peritos.

Silvina Luna fue una modelo y actriz que murió el 31 de agosto de 2023 después de haber tenido muchas complicaciones de salud a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki. Semanas después de su fallecimiento, se dieron a conocer los primeros detalles de la autopsia preliminar y se filtró qué detectaron los médicos a cargo de analizar el cuerpo.

Si bien la autopsia final va a demorar algunos meses para tener los resultados completos, los peritos pudieron analizar el cuerpo de Silvina Luna a los fines de brindar una autopsia preliminar. La información fue brindada por el periodista Javier Díaz que trabaja en el noticiero de América TV.

"Se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar", indicó el periodista sobre la información que propiciaron los médicos. Cabe recordar que a raíz de la cirugía que le hizo Aníbal Lotocki, tuvo infinidad de problemas de salud por la presencia de metalcrilato en su cuerpo. Como consecuencia de esto padeció hipercalcemia y debía hacerse diálisis tres veces por semana.

"Detectaron una cantidad importante de material que migró por todo el cuerpo. En los brazos, en los pectorales y en la zona de los glúteos", agregó. En última instancia, la autopsia preliminar reveló "una calcificación muy importante y granulomas en la parte posterior de las rodillas", detalle que llamó la atención de los profesionales de la salud.

Ximena Capristo habló del mensaje que le envió Silvina Luna: "No sé cómo llegó ahí"

Silvina Luna comenzó su carrera como participante de Gran Hermano y desde su incursión en el reality show no perdió vigencia debido a su carisma y espontaneidad que hacían que siempre fuera tenida en cuenta para ser parte de programas de TV. De esa manera, Luna se volvió un personaje popular de la farándula y su deceso causó angustia en el público y en muchos de sus colegas. Tal es así que amigos como Ximena Capristo y Gustavo Conti contaron cómo viven su duelo y hablaron de las señales que recibieron por parte de Luna.

Conti habló con Verónica Lozano en Telefe sobre los mensajes que entendió que venían de parte de su amiga después de su deceso. La modelo perdió su vida a sus 43 años después de años de luchar contra las afecciones físicas que comenzaron en su organismo después de una intervención quirúrgica con Aníbal Lotocki.

"Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra, le dije ‘ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó", relató el exparticipante de Gran Hermano en Cortá por Lozano. Por su parte, Capristo dio más detalles al respecto en diálogo con Socios del Espectáculo y expresó: "El papelito que encontró era una oración que Silvina tenía siempre, que dice Nam-miojo-renge-kio. Es budista".

La panelista Mariana Brey explicó que la frase es un mantra que se repite muchas veces; se hace algo musical y la práctica es altamente sanadora. "Música todo el tiempo. Silvina siempre está ahí. Está ahí para toda su familia y para sus amigos", agregó Capristo.