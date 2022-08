Aníbal Pachano y la noticia más triste: "Cáncer cerebral"

En el marco de repudiables declaraciones brindadas en televisión, Aníbal Pachano habló de su delicado estado de salud y brindó un diagnóstico certero. El video.

Aníbal Pachano lanzó declaraciones vinculadas a la situación del país que fueron duramente repudiadas, pero el foco estuvo puesto en su delicado estado de salud que viene transitando desde hace un largo tiempo. El coreógrafo y director teatral confesó tener un problema cerebral y reveló una noticia que entristeció a todos: qué dijo y cuál fue su diagnóstico.

Es de público conocimiento que la salud de Aníbal Pachano fue deteriorándose en este último tiempo. En este sentido, el artista fue invitado al programa A Dos Voces por TN Todo Noticias junto a "Coco" Sily, donde habló de la mezcla entre arte y oficio como "un trabajo digno, te tenés que ganar el pan todos los santos días".

Sin embargo, el exjurado de ShowMatch hizo hincapié en el estado de salud con un panorama desalentador, ya que deslizó cómo vive a diario con su problema en el cerebro: "Tengo que ver cómo seguir de pie con seis tumores en la cabeza". Sumado a eso, relató cómo transita día a día su situación porque "siempre estoy pensando en cómo mejorar", por lo que detalló de qué manera lo hace.

"Yo trabajo todos los días con un cáncer cerebral, trato de superarme todos los días de la mejor manera que puedo. Cuando siento mareo, cuando no siento mareo, cuando me hago el enchufe, cuando me lo sacan. Siempre estoy pensando en cómo sostener los proyectos y crear nuevos", describió el director teatral de 67 años. En simultáneo, dijo cómo sostiene sus instintos creativos a la hora de dirigir sus obras.

"Cuando yo trabajo y me pongo a pensar en un espectáculo, me abstraigo de esto que está sucediendo. Sino no podés crear nada, porque todo es negativo", indicó. De esta manera, Pachano confesó el diagnóstico certero con el que debe lidiar tratándose de cáncer cerebral, en el marco de su reciente presentación en el teatro Regina, donde llevó adelante su participación como bailarín en un music hall hasta fines de julio del 2022.

Aníbal Pachano y su emotiva despedida

Aníbal Pachano decidió hablar en las últimas horas sobre su trayectoria y sobre el fin de la misma. Lejos de retirarse de los escenarios, el coreógrafo y protagonista de Así... Vuelvo argumentó las razones por las que nunca dejará de trabajar: su único freno, de acuerdo a sus palabras, es la propia muerte.

"Yo me bajo como bailarín, a los 67 años no tengo más ganas de bailar; es así de corta. Mi dedicación va a pasar por dirigir, armar equipos de trabajo, ser actor o filmar una película. Como bailarín se cumplió una etapa de la cual estoy orgulloso, así como de todo lo que he hecho hasta el momento, pero yo no me voy del mundo del espectáculo, me retiraré el día que me muera", explicó Aníbal Pachano en diálogo con Telam.

Sobre su trayectoria, Pachano realizó un emotivo balance y explicó por qué se considera una persona "generosa". "Soy un tipo agradecido, la vida me tocó con una varita y me permitió hacer lo que quería, trabajé mucho para conseguirlo y creo que mi carrera es maravillosa. Me siento en plenitud, aprendí a cuidarme, hago un canto de la vida, no a la depresión. No me arrepiento de nada de lo que hice, toda mi vida ha sido un aprendizaje. Soy un tipo generoso porque la vida fue generosa conmigo, a pesar de haber pasado un montón de cosas difíciles, y quiero devolver todo eso con la posibilidad de ser un docente, un maestro y enseñar a generar nuevos equipos de trabajo", concluyó el exjurado de ShowMatch.