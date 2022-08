Adrián Suar reveló con cuál de sus ex volvería a convivir: "Podría ser"

El actor comparó la trama de su primera película como director, 30 Noches con mi ex, con su propia vida. Adrián Suar dio a conocer con cuál de sus ex preferiría convivir.

Adrián Suar habló sobre su ópera prima, 30 Noches con mi ex, y dio a conocer con cuál de sus exparejas conviviría durante el tiempo que indica el título de su película. El actor y productor cinematográfico debutará como director en este filme que protagonizará junto con Pilar Gamboa.

"El desafío era tratar de encontrar una película que no fuera oscura. Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa la salud mental con una patología de una ex mujer que está saliendo de eso, con otros problemas que al mismo tiempo le da pie situaciones de humor", reflexionó Suar sobre la trama de su película. Y sumó: "Eso no significa faltarle el respeto a la enfermedad. Tuvimos mucho asesoramiento terapéutico para abordar esta temática durante mucho tiempo".

Suar aseguró que desde hace tiempo la dirección de cine era una meta a cumplir en su vida y develó el momento en que su cabeza hizo el click necesario para animarse: "La pandemia fue el empuje, dije es ahora o nunca a ver si en la próxima pandemia no me cuentan entre nosotros".

"Podría invitar a una ex a vivir en mi casa. Siempre hay una habitación de más. Sería una experiencia ¿por qué no? Podría ser con la madre de mi hija (Griselda Siciliani)", soltó Suar en diálogo con Primicias Ya cuando fue consultado en referencia a qué expareja invitaría a su casa a convivir durante treinta días. Y cerró: "Estoy tranquilo y contento con esta película, porque he hecho películas que pueden gustar más o menos, parecidas a otras puede ser, con un tono similar. Esta es parecida, pero distinta. Yo la veo así y soy bastante crítico. Esto te va a conmover, te va a hacer reír, trae un tema. Y sé que esta es de las buenas mías".

Adrián Suar sobre la salud mental

El filme de Suar se basará en una mujer recién salida de un psiquiátrico que regresa a vivir con su ex para ser cuidada por él. "En los últimos años, se han hecho muchas campañas sobre la no estigmatización a los problemas de salud mental. Es una lucha diaria del que la padece y del que está al lado también acompañando", analizó el actor en diálogo con Ciudad Magazine. Y cerró: "Es una lucha diaria del que la padece y del que está al lado también acompañando".