Felicitas Pizarro tiene coronavirus y está embarazada de siete meses, lo que preocupa a sus seguidores. Por eso, dio detalles de su estado de salud y afirmó que afortunadamente se siente bien. Aun así, quien sufrió un duro traspié es su marido, Santiago Solernó, que fue internado, y que además de haber dado positivo de COVID-19, también sufre apendicitis.

“Les quería contar a todos que estoy bien, muy bien. No me siento mal, no tengo síntomas y estoy igual que antes de ser un caso positivo”, declaró en Instagram la jurado de El Gran Premio de la Cocina, el programa de El Trece conducido por Carina Zampini y Juan Marconi, quienes también se contagiaron.

La influencer de cocina continuó sus historias aclarando que se encuentra "como si nada" y que hasta la semana que viene se quedará en su casa. "Después retomo El Gran Premio de la Cocina”, informó.

“Mi bebito está perfecto, porque yo estoy bien, y estoy siendo controlada por mi médico. No se preocupen por eso, porque la primera que se preocupa soy yo”, les dijo la cocinera a sus miles de seguidores que le preguntan por Indalecio, su segundo hijo cuyo nacimiento está previsto para enero de 2021.

Sin embargo, minutos después de que Feli Pizarro comparta esas palabras de tranquilidad, una foto volvió a generar preocupación. En la misma se lo observa a Santiago Solernó, su esposo, en la cama de un hospital. “Bueno, cuando decíamos que estábamos bien, obvié esto”, reconoció la sobrina de Facundo Saravia.

“Bingo! Covid y apendicitis, lindo combo”, expresó con humor la pareja de la jurado del reality de cocina en su cuenta de Instagram, para luego compartir una postal de la verdadera molestia que siente en su internación.

“No sé qué es peor. El covid, la apendicitis o llamar cena a esto”, escribió Santi Solernó junto con una foto de un puré de calabaza, y en la misma foto le avisó a Felicitas Pizarro que “se prepare”, ya que cuando reciba el alta va a “arrasar la heladera”.

“Acá te esperamos”, le respondió la nieta de Juan Carlos Saravia a su pareja, con quien ya tiene un hijo de 3 años llamado Ramón, que también posó para la foto.