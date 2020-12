"Fue muy horrible": Romina Malaspina fue testigo de una trágica muerte

Romina Malaspina pasó una mala noche y relató en sus stories como fue testigo de un accidente y una muerte que la dejó shockeada. La conductora intentó ayudar a una mujer cuya perra fue atropellada.

“Qué noche tan horrible acabo de vivir”, comunicó la conductora de Canal 26 en sus historias de Instagram, procediendo a relatar lo que le sucedió tras salir de la emisora una vez que finalizó el segmento de noticias que conduce de 22 a 24.

Y reveló: “Salgo del canal, por zona de San Justo, y veo una perrita corriendo y su dueña atrás de ella intentando atraparla. Automáticamente freno para ayudarla a agarrarla y que los autos de atrás no la choquen. Sale corriendo y la atropella un auto que venía rapidísimo por la mano de en frente".

“Fue muy horrible ver y escuchar el golpe”, aseguró la exparticipante de Gran Hermano, que rápidamente reaccionó para ayudar a la dueña de la mascota herida.

“Ella desconsolada agarra su perrita. Le digo que suba al auto y fuimos a fondo a una veterinaria de 24 horas. No encontrábamos abierta. Llegamos a una, pero ya estaba sin signos vitales”, continuó la rubia en la plataforma donde es seguida por más de un millón de usuarios.

“Un huesito fracturado salido para afuera. Les juro que me siento muy mal de que no pudimos salvarle la vida a ese angelito. El HDP que la atropelló ni frenó. Cuiden como oro a sus animalitos. Cuídenlos mucho por favor”, concluyó Romi Malaspina su primer mensaje.

Minutos después, la modelo también compartió una foto para mostrar lo conmovida que la dejó esa experiencia. “Intento no pensar pero no se me va esa imagen de la cabeza”, aseguró la mediática con lágrimas en los ojos.