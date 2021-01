Darío Barassi confirmó que tiene coronavirus

El medio artístico, que de a poco retoma sus actividades tanto en la televisión como en el teatro, está sufriendo bajas sensibles en los elencos a raíz del rebrote de casos de coronavirus. En esta oportunidad, el afectado fue Dario Barassi, quien en la tarde del miércoles confirmó que está contagiado.

Darío Barassi confirmó que tiene coronavirus

“Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di covid positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”, escribió en una story de Instagram. Y continuó: “Un poco angustiado y un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también. Abrazo”.

El mensaje de Darío Barassi en Instagram

Su caso se suma a la larga lista de famosos que transitaron esta enfermedad, especialmente en los últimos días, cuando se supo del hisopado positivo de Malena Narvay, Sol Pérez, Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe, estos últimos dos con complicaciones en su cuadro de salud que derivaron en internaciones en la Clínica Zabala y en el Sanatorio Juncal respectivamente.

Hace tan solo días, el conductor de 100 argentinos dicen, por El Trece, había sido noticia por promocionar al pub Bruto de Mar del Plata, que prohibió el ingreso de una joven por su peso. “Leo sus mensajes. Muy sorprendido. Sabía la noticia, pero no que era este lugar, Lo cierto es que a mí me trataron bárbaro y me cuidaron un montón, por eso fui tan agradecido en redes. Me sorprende lo que me cuentan, mañana me voy a ocupar de informarme. Me cuesta creer que hayan discriminado porque hoy conocí a su gente y son divinos. Pero la información siempre suma. Me ocupo”, había escrito en la red social.