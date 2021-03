La alegría de Ricky Maravilla al darse la vacuna contra el COVID-19.

En una entrevista, Ricky Maravilla mostró toda su emoción luego de recibir la primera dosis de la Sputnik V. "Del 25 al 28 de marzo tengo que ir para que me apliquen la segunda dosis", afirmó, muy feliz.

“Lo vivo como todo el mundo lo de la pandemia, preocupado por la gran cantidad de casos que hay“, comenzó diciendo el cantante de hits como "¿Qué tendrá el petiso?", en diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live). Y agregó: “Ya hace una semana me colocaron la primera dosis de la vacuna Sputnik y del 25 al 28 de marzo tengo que ir para que me apliquen la segunda dosis“.

Además, reveló cómo se entretuvo durante la cuarentena y cómo pudo acceder a las vacunas: “Desde el primer día de la cuarentena agarré los libros de electrónica y me puse a estudiar, mi música favorita es la electrónica. Yo he llamado al 148 permanentemente y de repente me hace un llamado un familiar mío para comentarme que sabía que había vacunas en el hospital Papa Francisco aquí en Salta y que estaban vacunando a personas que no estaban anotadas e invitaban a que concurran“.

“Ni lerdo ni perezoso inmediatamente me trasladé al hospital y me atendieron perfectamente. Hice la cola como corresponde, un ciudadano más y que respeto a la gente. Ya me anotaron, me pusieron la vacuna, me dejaron veinte minutos a ver que reacción tenía y todo bien gracias a Dios“, señaló, muy contento.

Consultado sobre el escándalo del vacunatorio VIP, Maravilla se mostró contundente: “No quiero opinar porque no conozco bien las circunstancias. Hubo muchos comentarios en los medios de distintas índoles. Realmente no comprendí bien el tema. Hubo gente que se fue a Estados Unidos a vacunarse“.

Nacho Sureda cuestionó la vacuna del COVID-19: "No quiero ser un ratón de laboratorio"

Faltando poco para que se cumpla el primer año del primer caso de coronavirus en Argentina, el actor y ex participante de MasterChef Celebrity Nacho Sureda analizó cómo afectó la pandemia su rutina cotidiana y lanzó un fulminante comentario sobre la vacuna: "No me pienso colocar ninguna vacuna, rotundamente".

"Hoy viste todo está más relajado, no hay tanta fobia. Al principio era la novedad y nos asustaron mucho desde los medios. desde la televisión, bajaron mucha línea que me parece que alguna manera nos afectó psicológicamente", expresó Sureda en torno al contexto social que atraviesa la sociedad frente a los cuidados y protocolos sanitarios.

En diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live) señaló: "Tanto encierro, tanto 'uh te podes morir', fue muy fuerte todo lo que pasó. Yo particularmente tengo la teoría que hay que cuidarse pero no sirve vivir con miedo. Estoy bastante relajado con el tema, tomando los recaudos necesarios, tratando de no ir a lugares cerrados y no viendo a mucha gente".

Picante, lanzó una contundente opinión sobre la vacuna del coronavirus y generó una polémica en redes sociales, con cientos de usuarios repudiándolo: "No me pienso colocar ninguna vacuna, rotundamente. Por lo menos por ahora no, en un par de años cuando ya esté aprobado pero no quiero ser un ratón de laboratorio, ¿viste?. Que la prueban bien con los que tengan ganas, yo por ahora estoy bien así".