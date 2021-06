"Caradura": Ángel de Brito se burló de Marcelo Polino con una picante chicana

Los periodistas de chimentos Ángel de Brito y Marcelo Polino se trenzaron en un inesperado cruce en el que saltaron chispas.

Con su estilo picante y controversial, Ángel de Brito le declaró la guerra a Marcelo Polino con una picante chicana, a raíz de una discusión que su excolega del jurado del Bailando por un sueño tuvo con su "angelita", Yanina Latorre. "Caradura", disparó el conductor de Los ángeles de la mañana.

El origen de la disputa entre los históricos periodistas de chimentos se debió a la crítica de Yanina Latorre contra no referirse al bajo rating que tuvo el fallido programa de Jorge Rial, TV Nostra, a lo que Polino le retrucó: “Yanina, vos también trabajás en un programa y no venís a contar si el de enfrente te gana o no ¡Nunca en cinco años dijiste que pasaba con eso acá! ¡Nunca te escuché!”.

El exjurado del Bailando por un sueño y actual embajador de MasterChef Celebrity 2 se refería a la pelea por el rating entre Los ángeles de la mañana y el programa en el que actualmente trabaja, Flor de equipo (Telefe). “¡Yanina!, tampoco ustedes ganan todos los días ¡No digas cosas que no son reales! Si querés te lo leo”, argumentó Polino, esperando que Latorre reaccionara.

Sin una respuesta de parte de Yanina, Ángel de Brito se metió de lleno en el conflicto y le metió pimienta, con una frase hiriente contra Polino y sentenció: “¿Cuánto duró el programa de Polino en El Trece? ¿Fueron 6 meses? Que caradura”. De Brito se burló del ciclo Los especialistas del show, que condujo Marcelo Polino durante el 2018 en la señal del solcito y fue levantado a los pocos meses por falta de audiencia.

Ángel de Brito disparó contra Guillermina Valdés: "Lo maleducada que fue conmigo"

Después de su aislamiento por COVID-19, Ángel de Brito finalmente debutará como jurado en La Academia de Showmatch. Durante su ausencia el periodista de espectáculos fue reemplazado por Guillermina Valdés, que protagonizó una insólita disputa con Carolina Pampita Ardohain y el resto de los jueces porque no la incluían en el grupo de WhatsApp del jurado. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito habló sobre la posibilidad de que la esposa de Marcelo Tinelli se sume de forma estable al jurado y la destrozó: "Con Guillermina a pesar de lo maleducada que fue conmigo me llevo bien y me cae bien".

En la previa al regreso de Showmatch a El Trece, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli se mostraba como la gran apuesta del canal de aire del Grupo Clarín para competir con el furor que genera MasterChef Celebrity en Telefe. A pesar de los escándalos que se sucedieron en el programa, los números nunca pudieron acercarse a los de la apertura, que presagiaba un buen desempeño. Entre los conflictos mediáticos con los que intentaron acercar a más espectadores estuvo el que protagonizó Guillermina Valdés frente a sus compañeros del jurado, que no la quisieron agregar al grupo de WhatsApp que compartían los jueces de La Academia.

En ese momento, la esposa de Marcelo Tinelli se cruzó con Ángel de Brito, a quien reemplazaba y era el administrador del grupo en cuestión. Gracias a su fuerte personalidad y su desempeño a la hora de puntuar a los participantes, se rumoreó que Valdés podría quedarse como una quinta jueza. "Para mí cuatro está bien. No voy a decir qué cuatro, pero cuatro está bien. Yo estuve en jurado de cinco y se hace largo", comenzó asegurando Ángel de Brito mientras en Los Ángeles de la Mañana discutían sobre la posibilidad de que se sume alguien más al jurado.

"Vos contaste acá que se habló de un quinto nombre. ¿Ese era el nombre que ahora se propone para el quinto jurado?", buscó saber Mariana Brey pero se encontró con la negativa del conductor. "Ese era otra persona que me cae muy bien", reveló de Brito, que continuó con la angelita preguntándole si se trataba de Guillermina Valdés ese enigmático quinto jurado. Picante, el conductor disparó: "No. Ese quinto jurado previo al comienzo de Showmatch no era ella. Y yo con Guillermina a pesar de lo maleducada que fue conmigo me llevo bien y me cae bien. Pero era otra persona".