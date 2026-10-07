En octubre de 2026, el mercado automotor argentino se mueve con una combinación de promociones, descuentos y aumentos de precios que conviene analizar antes de decidir una compra. Las principales marcas difundieron sus propuestas oficiales para este mes, brindando una guía completa para quienes buscan un vehículo 0 km.

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De Honda a Renault: las ofertas y bonificaciones para acceder al 0 km este mes

Honda, por ejemplo, mantiene congelados los precios de toda su gama, excepto la WR-V, que ajustó su valor a $43.490.000. Entre las ofertas vigentes, destacan precios promocionales como el Civic Advanced Hybrid a USD 49.900 y la CR-V Advanced Hybrid a USD 70.900.

Además, la marca ofrece beneficios postventa, incluyendo dos primeros servicios de mantenimiento sin cargo para la CR-V naftera y un kit de accesorios de regalo. Toda la línea cuenta con garantía extendida a 5 años, transferible y retroactiva para unidades vendidas desde 2023. Por otra parte, Honda mantiene una financiación a tasa 0% para toda su gama, con la opción de financiar hasta $24.000.000 en 24 cuotas fijas, además de alternativas a 12 y 18 meses.

¿Cuáles son las cuotas y beneficios de los Renault Days?

Renault lanzó sus tradicionales Renault Days durante los primeros diez días de octubre, con beneficios exclusivos y opciones de financiación para sus modelos.Entre las novedades, amplió un beneficio especial: quienes compren las versiones Boreal y Kardian con financiación MFS obtienen seis meses de seguro Todo Riesgo bonificado. Renault también ofrece una amplia gama de planes de financiación a tasa 0% con montos que varían según modelo y plazo, destacándose opciones de hasta $30.000.000 en 12 a 30 cuotas para varios vehículos.

Además, Renault mantiene descuentos para clientes que realicen mantenimiento en la red oficial, con rebajas que van desde el 10% para servicios de 10.000 km hasta un 25% para servicios entre 30.000 km y 100.000 km. También hay financiación sin interés para estos servicios y descuentos especiales en repuestos, accesorios y cambios de amortiguadores o correa de distribución.

Créditos de hasta $45 millones y tasa 0%: las opciones de Peugeot, Citroën, Fiat y Jeep

En cuanto a Stellantis, que agrupa marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS Automobiles, RAM y Leapmotor, las propuestas incluyen financiación a tasa 0%, tasas especiales y créditos UVA con montos máximos que alcanzan hasta $45.000.000, según la marca y modelo. Por ejemplo, Peugeot ofrece tasa 0% a 18 meses para toda su gama hasta $18.000.000, con opciones mayores a tasas moderadas para modelos específicos.

Citroën, DS Automobiles y Fiat también presentan planes similares, con financiamiento a tasa 0% para plazos de 12 a 36 meses y montos variables. Jeep propone facilidades para toda su gama, con financiación de hasta $28.000.000 a tasa 0% en 24 meses durante octubre, mientras que Ram ofrece opciones con tasas moderadas para sus pick-ups, con montos que van desde $20.000.000 hasta $40.000.000.

Facilidades en Leapmotor, camionetas RAM y los nuevos aumentos de Toyota

Leapmotor, enfocada en la movilidad electrificada, renovó sus propuestas con financiamiento a tasa 0% y créditos UVA, facilitando la compra de sus vehículos eléctricos con montos de hasta $30.000.000. Mientras tanto, Toyota anunció aumentos en sus precios para octubre, con subas del 0,6% para la Hilux, 2% para la Hiace y 1,7% para el Yaris, elevando el promedio de incremento en toda la gama a un 0,5%. Estas subas se suman a la tendencia inflacionaria que afecta al sector.