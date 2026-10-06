Los 5 Chevrolet más accesibles para comprar hoy en Argentina y por qué convienen

Comprar un 0 km requiere analizar mucho más que el precio inicial. Consumo, espacio, seguridad, equipamiento y tipo de utilización pueden modificar completamente qué vehículo resulta más conveniente.

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Dentro de Chevrolet, estos son los cinco modelos con los precios de entrada más bajos según la última lista oficial disponible.

1. Chevrolet Onix – desde $32.782.900

El Chevrolet Onix continúa siendo la puerta de entrada a la marca.

Su versión LT utiliza un motor 1.0 turbo de 116 CV, combinado con caja manual. Entre sus puntos destacados aparecen seis airbags, control de estabilidad, conectividad y pantalla multimedia.

¿Por qué puede convenir? Principalmente por combinar dimensiones compactas para ciudad con un motor turbo que también permite utilizarlo cómodamente en ruta.

Además, su baúl ofrece 303 litros.

2. Chevrolet Onix Plus – desde $32.782.900

Por exactamente el mismo precio inicial aparece el Onix Plus, la alternativa sedán.

Comparte buena parte de su mecánica y tecnología con el hatchback, pero suma una característica especialmente importante: un baúl de 500 litros.

Eso lo transforma en una opción interesante para familias o conductores que realizan viajes y necesitan transportar más equipaje.

También dispone de seis airbags y control electrónico de estabilidad.

3. Chevrolet Spark EUV – desde $37.892.900

El tercer lugar presenta una propuesta completamente diferente.

El Chevrolet Spark EUV es un SUV compacto 100% eléctrico, con una autonomía declarada de hasta 360 kilómetros.

Incluye cámaras con visión de 360 grados, diferentes asistencias a la conducción y un baúl de 355 litros.

Su principal ventaja aparece para quienes pueden cargarlo habitualmente en su domicilio y realizan gran parte de sus recorridos en ciudad: no utiliza nafta y requiere menos mantenimiento mecánico asociado a un motor de combustión.

4. Chevrolet Sonic – desde $39.158.900

El nuevo Chevrolet Sonic 2027 regresó con una concepción completamente distinta a la de aquel hatchback conocido años atrás.

Ahora es un SUV coupé compacto.

La versión Premier incluye seis airbags, alerta de punto ciego, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia y mantenimiento de carril.

También suma pantalla multimedia de 11 pulgadas, tablero digital y un baúl de 392 litros.

Por precio, se posiciona entre el eléctrico Spark EUV y la Tracker, pero ofrece un nivel de asistencias de seguridad considerable desde sus versiones iniciales.

5. Chevrolet Tracker – desde $40.945.900

La quinta alternativa es uno de los SUV más importantes de Chevrolet.

La Tracker utiliza un motor 1.2 turbo de 132 CV y, en la versión de entrada actual, transmisión automática de seis velocidades.

Su punto fuerte está en ofrecer una carrocería SUV más tradicional, mayor versatilidad y una mecánica pensada tanto para tránsito urbano como para viajes.

De esta manera, entrar actualmente a la gama Chevrolet requiere aproximadamente $32,8 millones.

El Onix apunta a quien busca un compacto, el Onix Plus agrega espacio de baúl, el Spark EUV propone movilidad eléctrica, el Sonic apuesta por tecnología y seguridad, y la Tracker ofrece el formato SUV más convencional.

La elección final dependerá del uso, pero los cinco representan hoy los escalones más económicos para llegar a un Chevrolet 0 km en Argentina.