¿Qué es el “QRishing” y por qué pueden robarte dinero del celular en pocos minutos?

Que es el QRishing

A medida que la tecnología avanza, los estafadores van evolucionando y adaptándose a los desafíos que se les presentan con el fin de robarle dinero a las personas. Un nuevo método quedó al descubierto y fue bautizado como "QRishing", que demanda prestar bastante atención antes de realizar pagos con el celular.

Las billeteras virtuales permiten que muchas personas tengan todo su dinero disponible en un par de segundos. Esto es una manera de agilizar tiempos y poder realizar las compras que sean necesarias. Aunque también es un blanco más que fácil para los estafadores que lograron poner en marcha un plan que pasa desapercibido en el día a día.

"Ojo con los usos originales que se están haciendo con los códigos QR, porque te pueden dejar la billetera vacía. Ya sabemos de los usos fraudulentos que hay para redirigirte a sitios que no son de plena confianza para instalarte un virus o robarte los datos de tu tarjeta. Este método se llama QRishing", expresaron desde Tecnonauta, como figura el usuario de X (Ex Twitter). Los estafadores colocan stickers falsos en lugares de gran concurrencia para desviar los fondos de cualquier transacción.

"¿Qué hay que hacer? Asegurarse de que no haya stickers o QR falsos encima de los originales. Asegurate también de que la URL a la que va no sea de dudosa procedencia", agregaron. Se recomienda pasar la mano sobre el logo para determinar si tiene algo pegado. O buscar una alternativa de pago que sea más confiable en caso de no poder comprobar si se trata del original o no.

¿Cómo no caer en la nueva estafa de robo de dinero en Mercado Pago?

Hace unos días, se comenzó a visualizar en las redes sociales que diferentes usuarios de Mercado Pago recibieron llamadas vinculadas a la seguridad de la cuenta y el dinero depositado en ella. Tras terminar la conversación, algunos fueron víctimas de una estafa en las que los dejaron sin fondos o con créditos que son un verdadero problema de afrontar.

El nuevo método busca confundir a la persona para informarle que su cuenta está en peligro y que necesitan unos datos para corroborar que todo se encuentran en orden. Es por ello que desde la empresa advirtieron que no se suelen comunicar de esa manera ante un problema de contraseñas o vulnerabilidad, además de que hacen un aviso en caso de que la situación un contacto telefónico para que la comunicación no los tome por sorpresa.

"Desde Mercado Pago y Mercado Libre te vamos a llamar desde Atención al Cliente únicamente cuando vos nos pidas que te contactemos para resolver un problema", expresan desde la web. Otra forma de descubrir que se trata de un engaño es que la llamada nunca se va a realizar bajo la etiqueta de "número privado".