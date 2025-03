¿Por qué no permiten usar el celular en las estaciones de servicio al cargar nafta?

El celular se transformó en un dispositivo que es vital para algunas personas en cada una de las actividades que realizan, y esto provoca que deban usarlo a cada momento. Sin embargo, las estaciones de servicio recomiendan que su dependencia quede marginada por un pequeño instante. Algo que no demanda más de 10 minutos.

El desarrollo de la tecnología permite que uno pueda estar trabajando mientras realiza distintas actividades, como puede ser cargar nafta en una estación de servicio. Los celulares se encuentran dotados de complementos que permiten ejecutar a la perfección trabajos que antes se realizaban desde una PC, pero no siempre se aconseja hacer uso de ellos.

"Cuando era chiquito me había obsesionado con la EG3. Me fascinaba la estética modesta y los colores y como mi papá me contó que era media pedorra yo me obsesione más, algo similar a lo que me pasaba con el super EKI o El Norte", expresó Tropicalnoche, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular de la imagen es que no hay ningún cartel de que debe guardarse el celular. Algo que expone los cambios que atravesó la sociedad con el paso de los años.

Por qué no hay que usar celular en las estaciones de servicio

Hay dos motivos por los cuales se recomienda guardar el celular y dejarlo a un costado por un minutos mientras se produce el reabastecimiento de combustible. El primero es producto de la radiación electromagnética que emiten las estaciones de servicio, que es considerada peligrosa en un contexto como el mencionado. Por otro lado, la batería de los dispositivos, en caso de presentar un fallo que muchas veces no es visible, puede llegar a emitir una chispa y desatar una verdadera tragedia.

Aunque existe algo bastante particular y que roza la contradicción, debido a que actualmente las estaciones ofrecen la posibilidad de pagar por medio de un QR o una transferencia de dinero gracias a las billeteras virtuales. Estas últimas ganaron gran popularidad porque tienen al alcance de los consumidores una cierta cantidad de descuentos que son de enorme ayuda al momento de cargar el tanque del automóvil.

Cómo cuidar la batería del celular: las seis recomendaciones

El hecho de usar un celular de manera constante genera que la batería disponga de un determinado tiempo de duración y que con el paso de los días su efectividad se vaya perdiendo al punto que quede obsoleta. Es por ello que se recomiendan una serie de cuidados para que el dispositivo prolongue su utilidad.