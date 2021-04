"El Cabezón" y una advertencia polémica al presidente de la Nación argentina.

En ESPN F90, Oscar Ruggeri se despachó contra la idea de continuar disputando partidos del fútbol argentino en medio de la crisis por la segunda ola de coronavirus. Por otra parte, el protagonista lanzó críticas al Gobierno y hasta un mensaje golpista dirigido a Alberto Fernández.

“Después me salen a matar todos los del ambiente del fútbol, pero la vida está primero. Deberían haber pasado el partido para otra fecha. Incluso me dijeron que si se da el Superclásico en la Copa Argentina se va a jugar en junio, y la verdad es que no sabemos cómo vamos a estar en esa fecha. Capaz pasa un año para que se vuelva a jugar”, comenzó diciendo Ruggeri.

A su vez, "El Cabezón" agregó: “También se deberían haber suspendido los partidos que tuvieron a los equipos afectados y tuvieron que jugar con chicos. Si un club tiene 15 tipos enfermos… es sentido común. Y están sacando ventaja con eso”.

Molesto, Ruggeri continuó y se dirigió a Alberto Fernández: “Cuando pase todo esto, si el Presidente hace todo bien, me pongo de pie y lo aplaudo para que siga; pero si hace todo mal, tendrá que irse. No se dan una idea de la felicidad que significa para nuestros abuelos la vacuna. No tiene que quedar un viejo sin vacunarse. Vergüenza tienen que dar los pibes de 20 años que están vacunados. Es de locos".

"Tal vez por esa vacuna que se puso un chico de 18 o 20 años se hubiera salvado la vida de un jubilado. Las señales tienen que venir de arriba. Nosotros vamos a apoyar, pero tiren señales, muevan el culo que cobran por eso”, sentenció el ex campeón del mundo, en un claro mensaje intimidatorio dirigido al Presidente de la Nación.

El pedido de Oscar Ruggeri a Vladimir Putin: "Le pedimos 5 palos de vacunas"

“Si estamos con Putin, le pedimos que no nos mande 500.000, le pedimos 5 palos de vacunas para los docentes, los policías y para todos. Tenemos que tener a todos los jubilados, docentes, médicos, enfermeras y personal de limpieza de los hospitales vacunados. Debería ser más sencillo”, exclamó Ruggeri, solicitándole al presidente de Rusia una importante cantidad de dosis para este momento delicado que atraviesa la República Argentina en cuanto al coronavirus respecta.