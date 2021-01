Boca Juniors volvió a consagrarse campeón por el campeonato local y celebró un nuevo título, demostrando su supremacía total en el fútbol argentino. Lo cierto es que, con el paso de los años, parece cada vez más difícil que el equipo pise fuerte en el ámbito internacional. Con cambio de jugadores, técnicos y hasta dirigentes, por ahora no pueden inclinar la balanza y hacerse de la séptima Copa Libertadores de América. Y muchas veces, Carlos Tevez pasa a ser el principal apuntado por los fanáticos y también por el periodismo deportivo de nuestro país.

El nivel del "Apache" fue muy alto en este último tiempo y sin lugar a dudas, fue la gran figura del equipo de Miguel Ángel Russo. Aún así, en el programa ESPNF90 que conduce Sebastián "El Pollo" Vignolo, lo golpearon fuerte. Fue el periodista Federico Bulos quien lanzó la bomba: "Tevez no tiene perfil de líder, te lo digo yo. Perdoname que te ofenda, no la tiene".

El estudio se quedó en silencio y el conductor, sorprendido, dijo: "¿Que Tevez no tiene perfil de líder? ¿En serio lo decís o se te escapó? Ah bue...". Y este, sumó: "No, qué se me va a escapar, mil veces lo analicé. Para vos, por ser un grandísimo jugador, ¿ya es líder? Son cosas distintas, eh".

"Pero Tevez es líder, sí", remarcó "El Pollo" Vignolo mirándolo fijo, todavía sin creer lo que el panelista estaba diciendo. "Para vos, para mí no. Es una mega estrella mundial, que no tiene perfil de líder", volvió a tirar. Allí interrumpió el panelista y exjugador, Sebastián Domínguez, que compartió equipo con el actual 10 de Boca durante su tiempo en Brasil: "Te voy a dar los DVD, del 2005 en Corinthians. Tenía 20 o 21 años y nos decía 'tirate contra esa pared', ¿sabés cómo nos tirábamos? De cabeza".

Ante esta idea, Daniel Arcucci opinó: "Hay distintos tipos de líderes pero Tevez tiene un liderazgo futbolístico y del otro también" y Bulos, se indignó: "Cuando vos decís algo fuerte, me tenés que dejar explayar porque sino yo quedo como un gil". Vignolo, divertido, expresó: "Bueno, pero si te arrepentís...". El periodista se molestó dejando en claro que no se arrepentía de nada de lo que decía y Domínguez, entre las risas de sus compañeros, lo cruzó: "Sos medio cagón, negro".

El cronista de River, Mauro Palacios, lo comparó con Enzo Pérez y remarcó la actitud del volante. "No dije nada de malo, ustedes se alarman. Para mí, Carlitos es un jugador extraordinario. Pero para mí un líder es el Chapu Braña, son dos cosas distintas", explicó el "Negro" Bulos. Y agregó: "Primero no creo que es líder porque tengo información y después, cuando llegó a Boca en este último regreso, tomó esa postura pero cuando se vio cercado, se bajó de esa carrera".

Sobre estos dichos, Arcucci se mostró de acuerdo con su punto de vista pero basándose en dos situaciones específicas: "Hay dos cosas que lo complicaron: tomar partido político con Daniel Angelici y la ida a China. Como dijo el otro día, cuando volvió lo hizo vulnerable". Enojado, Bulos sentenció: "Es tan claro lo que dije... Pero va a salir el título y ahora me va a llamar Carlitos y el hermano también".

Mirá lo que dijo: