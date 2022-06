Murió ahogada actriz de ER Emergencias en Nueva York: quién era y qué le pasó

La Policía Estatal emitió un comunicado sobre su fallecimiento y se llevará adelante la autopsia correspondiente. Quién era y por qué murió.

El mundo del cine está de luto por una triste y trágica muerte. Se trata de Martha Mara, reconocida actriz de la serie ER Emergencias, quien fue encontrada sin vida en un río de Nueva York, por lo que la Policía Estatal realizó un comunicado sobre lo sucedido y el trabajo que llevaron a cabo.

Martha Mara falleció de manera trágica y encontraron su cuerpo este domingo 26 de junio por soldados y el Departamento de Bomberos y Ambulancia. La actriz, que tenía 61 años, actuó en series como ER Emergencias, La Ley y el orden, Nash Bridges, Ray Donovan y Nip/Tuck.

Según el informe policial, se ahogó en el río St. Lawrence en Cape Vincent, Nueva York. La Policía Estatal hizo un comunicado de prensa, donde reveló una investigación preliminar en curso: no había indicios de violencia y se llevará a cabo una autopsia para determinar la causa oficial de su deceso.

Martha Mara estaba en la casa de su hermana, cuya propiedad se ubica frente al río. En primera instancia, se presume que fue a nadar y por causas que aún se desconocen, se ahogó y perdió la vida.

Quién era Martha Mara

En el año 1989 debutó en la película The Preppie Murder. Trabajó principalmente como actriz secundaria en numerosos papeles de cine y televisión, en el escenario fuera de Broadway y en Los Ángeles, pero fue un papel regular en la serie como la inspectora Byrn Carson para las dos primeras temporadas del drama policial Nash Bridges de CBS con Don Johnson y Cheech Marin la que le hizo ganar popularidad.

Se especializó en representaciones complejas de personajes a menudo problemáticos. Arrasó en su reconocido papel como Loretta Sweet, una prostituta simpática y humilde y madre soltera, en la serie ER, Emergencias de NBC.

También interpretó a una asesina psicópata en el drama de detectives de CBS Criminal Minds, así como a la vulnerable hija adulta del comediante fracasado y emocionalmente distante de Billy Crystal en la película de 1992, Mr. Saturday Night. Su trabajo cómico también incluyó Love Potion No. 9, su debut cinematográfico, como una prostituta joven, excesivamente vestida y peinada.

Mara trabajo junto a estrellas como Michael J. Fox (The Hard Way ), ( Mr. Saturday Night), Sandra Bullock (Love Potion No. 9), John Travolta (A Civil Action) y Mandy Patinkin (Criminal Minds, True colores ). Su última aparición fue en la película Break Even del 2020.