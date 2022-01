La fuerte decisión de Silvina Escudero de cara a su futuro cercano: "Me gustaría"

Frente a la premonición de la Mona Jiménez sobre su futuro, Silvina Escudero develó la rotunda decisión que tomó hace algunos años atrás y que podría cambiar su futuro cercano.

Hace ya varios años que Silvina Escudero se encuentra en pareja con Federico, el novio con el que tuvo un pequeña crisis y se separó hace unos meses atrás, sin embargo, volvieron a apostar por el amor en conjunto y se reconciliaron. Pese a que parece estar en un gran momento en su relación, la panelista nunca había hablado sobre la posibilidad de formar una familia en conjunto.

Pese a esto, en la edición de Los Mammones en la que estuvo presente "La Mona" Jiménez, el cantante tuvo la premonición de que el año próximo Escudero se convertiría en mamá por primera vez. Frente a esta situación, la artista fue consultada en una reciente entrevista y su respuesta fue sorprendió, ya que reveló una rotunda decisión que había tomado hace algunos años atrás.

"No estoy ni buscando, por ahora. Ser tía es maravilloso y yo soy mamá de Mulata y de mis bebes hermosos (sus perros)", expresó en un principio Silvina Escudero en diálogo con La Nación. De este modo, la panelista aseguró que siempre fue muy soñadora y que "a lo largo de su vida, había algunas cosas que se habían cumplido y otras que no", por lo que no se ataba a una sola posibilidad del destino. "Una tiene que aceptar que no se puede tener todo lo que se anhela y en el tiempo que una quiere, sino cuando el Universo y Dios proveen", continuó.

Sin embargo, Silvina Escudero no le cerró la puerta completamente a la posibilidad de traer un hijo al mundo, ya que aseguró que "le encantaría ser mamá, pero quizá dentro de unos 4 o 5 años". A sabiendas de que el deseo existe, Escudero confesó que hace un tiempo atrás tomó una decisión precavida para no sentirse limitada a cumplir su anhelo: "Congelé óvulos hace cinco años porque en algún momento me gustaría ser madre".

El futuro televisivo de Silvina Escudero: sin Los Mammones y rechazando propuestas

Luego de haber brillado durante un año como panelista de Los Mammones, el programa de Jey Mammón que lideró la grilla de América TV, Silvina Escudero tuvo que despedirse del ciclo, ya que el conductor aterrizará en un nuevo formato en Telefe. Por este motivo, el futuro televisivo de la panelista generó una gran incertidumbre, sin embargo, parece que a ella no le preocupa tanto ya que ya rechazó una propuesta.

Silvina había sido convocada para formar parte del reality Hotel de los famosos, el cual se emitirá por El Trece en los próximos meses, sin embargo, ella se negó a estar. "Le dije que no al reality del hotel porque no me puedo separar tanto tiempo de mis hijos. La única posibilidad para entrar al reality era que los domingos me llevaran a mis perros pero como me quiero separar de mis mascotas, terminé diciendo que no al programa", aseguró la artista sobre los motivos que la llevaron a rechazar la oferta.